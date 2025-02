Arriva il pane biologico di Eataly

Eataly, una panetteria di Eataly

Un nuovo pane biologico sul mercato italiano. E non è un pane qualsiasi in termini di diffusione: lo produce infatti Eataly, la catena fondata da Oscar Farinetti nel 2004 e che porta in tutto il mondo la qualità del migliore made in Italia agroalimentare.

Il pane Eataly è arrivato nelle panetterie del Gruppo dallo scorso 4 febbraio e fino al 9 marzo è previsto un calendario di iniziative per raccontarne le caratteristiche. Il pane Eataly abbraccia diversi stili di panificazione e utilizza un mix di farine che unisce le tante identità regionali. Di forma ovale, l’impasto del pane Eataly è ricco di aromaticità e leggero, grazie alle farine biologiche di cereali italiani utilizzate, che comprendono grano tenero, grano duro e crusca di grano tenero, che viene utilizzata come spolvero in superficie, donando così croccantezza alla crosta. Realizzato ogni giorno nelle panetterie di Eataly a partire dal lievito madre, il nuovo pane viene lavorato a mano e cotto su pietra refrattaria.

La nascita del pane Eataly coincide anche con l’adesione da parte delle panetterie del gruppo al Manifesto del pane Slow ideato da Slow Food Italia e da Slow Grains a ottobre 2024, che ha l’obiettivo di riunire tutta la filiera nazionale per promuovere un pane di qualità. Tra i princìpi fondamentali il sostegno alle buone pratiche agricole, l’attenzione alla qualità del prodotto e la salvaguardia dell’arte della panificazione condividendo conoscenze. “Il pane è molto più di un alimento – recita il manifesto -: è un’autentica espressione del territorio, un simbolo di connessione tra la cultura, la biodiversità del grano e le tradizioni agricole locali. Ogni terreno ha il suo grano, ogni popolo il suo pane, che riflette le peculiarità di luoghi e di comunità”. Eataly firma il Manifesto del pane Slow coinvolgendo l’intera rete nazionale dei suoi laboratori di produzione interna unendosi così ad una rete fatta di panificatori, agricoltori e mugnai.

Dicevamo degli eventi che Eataly ha messo in piedi per celebrare l’evento. La didattica di Eataly propone numerosi appuntamenti per raccontare il nuovo prodotto e l’arte stessa della panificazione. Ogni giorno si può assistere all’infornata del pomeriggio, mentre le aule didattiche della scuola offrono un ricco programma di corsi e incontri e occasioni di approfondimento. Un evento particolare si svolgerà il 13 febbraio a Roma, da Eataly Ostiense, dove dalle 19 alle 22 in aula Dominici si svolgerà “Il pane in casa”, una lezione pratica di cucina per imparare a preparare il pane fatto in casa curata dallo chef Luigi Marchitelli. Anche i più piccoli saranno coinvolti, con la lezione pratica di cucina “Cucinare in famiglia: pane, panini e pagnottelle” organizzata in collaborazione con Slow Food. Il 22 febbraio dalle 17.30 alle 20.30 i piccoli chef dai 5 agli 11 anni, guidati da Gabriella Cinelli, cuoca dell’Alleanza Slow Food, potranno cimentarsi nel cucinare i loro piatti preferiti. Il 26 febbraio dalle 11 alle 14 la lezione “Il pane di Eataly” guiderà i partecipanti in un viaggio tra i segreti del pane. In aula Dominici il maestro panettiere di Eataly mostrerà come scegliere gli ingredienti per realizzarne diversi tipi, oltre a fornire preziosi consigli per un impasto e una cottura perfetta. Una volta realizzato l’impasto da portare a casa, i partecipanti assaggeranno il pane di Eataly e riceveranno una confezione di lievito madre Eataly da conservare per le prossime lavorazioni.

È anche possibile acquistare allo scaffale lo stesso mix di farine, per sperimentare anche a casa le tecniche di panificazione apprese a lezione. Nella confezione dedicata è presente un QR Code con rimando alla ricetta creata dai maestri panettieri. Fino al 9 marzo inoltre tutti gli appassionati e iscritti a Eataly Club possono passare nei laboratori di panetteria e ricevere in regalo il lievito madre di Eataly.

Ritorna anche “Il tavolo del pane”, un corner dedicato a conoscere il nuovo pane Eataly e approfondire, anche attraverso la degustazione, le diverse tipologie di pane da

acquistare. Il Pane Eataly si inserisce nella gamma di oltre 20 tipologie di pani differenti, dai classici come il Rustic, il Panedì, l’Integrale, l’Otto tondo, la Baguette ai formati più originali e alle specialità regionali.