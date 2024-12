Berton, se la casa diventa un ristorante stellato

Ascolta ora 00:00 00:00

Una chiusura per ristrutturazione può anche diventare l’occasione per esplorare nuove strade e nuovi modelli di business. Almeno questo è il pensiero di Andrea Berton, chef che è stato allievo di Gualtiero Marchesi e si è formato con esperienze da Mossiman’s a Londra, all’Enoteca Pinchiorri di Firenze e al Louis XV di Monte-Carlo con Alain Ducasse e che poi ha guidato la Taverna di Colloredo di Monte Albano (dove ha conquistato la stella Michelin) prima di sbarcare a Milano dove ha ottenuto due stelle da Trussardi alla Scala prima di aprire, nel 2014, il suo Ristorante Berton, nel quale vanta da anni una stella. Dal 15 gennaio a metà febbraio il suo ristorante Berton, incastonato ai piedi dei grattacieli di Porta Nuova, chiuderà per rinnovare gli spazi. E visto che se Maometto non va alla montagna deve per forza accadere il contrario, lo chef friulano tanto per non stare con le mani in mano ha deciso di portare la sua cucina a domicilio dai suoi clienti. “Abbiamo deciso – spiega Berton - di trasformare questa pausa in un’occasione per condividere la nostra filosofia culinaria fuori dalle mura del ristorante. Desideriamo offrire un’esperienza unica e personalizzata, che permetta di vivere la nostra cucina in un contesto diverso, mantenendo invariati l’attenzione ai dettagli e l’eccellenza che ci caratterizzano”.

“Berton a Casa” è una formula articolare in tre distinti menu, espressione della visione creativa dello chef, che punta su una cucina rigorosa, stagionale, fatta di ingredienti di qualità e di una tecnica impeccabile. Tra le proposte si distinguono la Capasanta al vapore con cavolo nero e topinambur, il Risotto alle erbe fini con olive taggiasche e polvere di capperi, i Gamberi rossi con spuma all’olio extra vergine d’oliva, amaranto e sorbetto al prezzemolo e i Tortelli d’anatra con salsa allo zafferano e sugo di spinaci. Per concludere, il Cioccolato soffiato con lampone e liquirizia e la Piccola pasticceria. Ma la vera nota distintiva di questa iniziativa è che non si tratta di un semplice delivery di un pasto fine dining ma l’idea è quella di trasformare ogni casa in una dependance in miniatura del Ristorante Berton. Ogni dettaglio del servizio è stato studiato in modo da garantire un’esperienza indimenticabile. Lo chef e la sua brigata sono intenzionati a occuparsi di ogni passo del pasto, in cucina e nel servizio, trasformando anche una cucina domestica in un palcoscenico di alta gastronomia. Su richiesta sarà anche disponibile una mise en place esclusiva, con tovagliati, stoviglie e decorazioni selezionate per valorizzare al massimo l’atmosfera dell’evento. Nelle intenzioni di Berton, il servizio a tavola dovrebbe essere gestito con la stessa professionalità e precisione che caratterizzano il ristorante Berton e dal momento dell’accoglienza fino alla conclusione della serata ogni dettaglio dovrà essere seguito con discrezione e attenzione, trasformando l’occasione in un’esperienza memorabile, creata su misura.

