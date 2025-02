Bettina, a Nola la pizza del popolo

Ascolta ora 00:00 00:00

La pizza del popolo. Opulenta, croccante, immediatamente golosa. E’ quella che vogliono ricreare due amici che si sono uniti nel progetto di Bettina a Nola, aperta lo scorso 3 dicembre 2024 e già entrata nel circuito dei locali più interessanti per questo genere di proposta nella regione della pizza, la Campania.

I due amici sono gli chef Valentino Buonincontri e Luigi Salomone, il secondo alla guida del più interessante ristorante di Nola, Re Santi e Leoni, nel quale sviluppa la sua filosofia di cucina basata sulla pulizia, sull’essenzialità, sul sapore, sulla ricerca dell’ingrediente, sulla memoria. Qui Salomone e Buonincontri hanno voluto diversificare il loro rispettivo pensiero creativo allontanandosi dalla tradizione della pizza tonda alla napoletana e puntando su quella croccante, in un progetto che conserva una parte di gioco e di sfida ma che, come ogni iniziativa imprenditoriale, è anche estremamente serio. Bettina si propone come luogo di sperimentazione con impasti contemporanei e ricette provocatorie, sempre tenendo conto del fatto che per la punto parliamo del cibo della gente comune, che deve costare poco, riempire e dare godimento, andando in direzione contraria alla gourmettizzazione della pizza degli ultimi anni (anche se poi il tocco gourmet, dietro l’espressionismo immediato, si sente eccome).

La supervisione degli impasti e delle lievitazioni è affidata al pizzaiolo Pietro Siano, che ha alle spalle esperienze da cuoco e da pizzaiolo e le migliori collaborazioni con maestri dell'arte bianca. Le pizze sono realizzate con una lievitazione con prefermentati a 30 ore e sono cotte nel forno elettrico e sono digeribili, leggere e dal profumo deciso. Tra i tipi, oltre alle classiche Margherita e Marinara, ci sono la Salsiccia e friarielli, la Bertie’s (carcioffola alla brace, guanciale, mozzarella e pecorino), la Parigina, la Panna prosciutto e mais, la Salsiccia pezzente zucca provola e nocciole, la Provola pepe spianata calabra e ‘nduja, l’Ortolana d’inverno con zucca, funghi, friarielli, carciofi e mozzarella, la Prosciutto cotto funghi cardoncelli mozzarella e parmigiano e la superpop Wurstel e patatine. E poi la “signature” pizza Bettina, una sorta di marinata con blend di pomodoro, aglio di Ufita, origano di Montoro e olio extravergine Fiorentino. Insomma, c’è spazio per il gioco, per il citazionismo, per ritrovare il piacere immediato, senza troppi intellettualismi, della pizza.

La piccola sala di Bettina, che prende il nome dalla nonna di Valentino che per una vita ha sfornato pane e pizza per la famiglia, è semplice ma confortevole, e può ospitare 30 persone in servizio self service. Le pizze si possono consumare le pizze al tavolo o da asporto.

Il design del format è stato curato da Fabio Cioffi/ Bilodunk Studio, i materiali usati sono il legno e il ferro smaltato, i colori prevalenti sono il rosso e il nero.

Bettina pizza in teglia Via Anfiteatro Laterizio, 32, Nola. Info e prenotazioni allo 0810628396.