Caffè, 7 modi per berlo d'estate: ecco come prepararlo a casa

Quando le temperature si alzano, anche il caffè cambia veste. Da bevanda calda per eccellenza diventa una base perfetta per ricette fresche, energizzanti e anche creative. Che sia il primo sorso del mattino o una pausa pomeridiana, il caffè freddo può essere un piacere estivo da gustare in tante varianti. Ecco 7 modi semplici e deliziosi per berlo d’estate, preparandolo comodamente a casa.

1. Caffè shakerato

Un grande classico italiano, perfetto per chi ama il gusto forte dell'espresso ma cerca qualcosa di rinfrescante.

Ingredienti:

1 tazzina di caffè espresso caldo

3-4 cubetti di ghiaccio

1 cucchiaino di zucchero liquido (o sciroppo d’agave)

Preparazione: Versa tutti gli ingredienti in uno shaker, agita energicamente per 20-30 secondi e filtra in un bicchiere da cocktail. Creerai una schiuma densa e vellutata che rende il caffè ancora più piacevole.

2. Cold brew

Ideale per chi ama i sapori più morbidi e meno acidi. Si prepara in anticipo e si conserva per giorni.

Ingredienti:

100 g di caffè macinato grosso

1 litro d’acqua a temperatura ambiente

Preparazione: Unisci caffè e acqua in un contenitore, mescola e lascia riposare in frigo per 12-18 ore. Filtra con un colino a maglie fini o una garza. Servi con ghiaccio o latte.

3. Caffè freddo alla salentina

Specialità pugliese dal gusto deciso e aromatico.

Ingredienti:

1 espresso caldo

2-3 cubetti di ghiaccio

Latte di mandorla qb

Preparazione: Prepara il caffè, versalo in un bicchiere pieno di ghiaccio e aggiungi latte di mandorla freddo a piacere. Il contrasto tra il caffè e la dolcezza del latte lo rende irresistibile.

4. Affogato al caffè

Perfetto come dessert estivo, unisce due icone italiane: gelato e caffè.

Ingredienti:

1 pallina di gelato alla vaniglia o fior di latte

1 espresso caldo

Preparazione: Versa il caffè caldo direttamente sulla pallina di gelato in una coppetta. Il contrasto tra caldo e freddo è il segreto di questo piacere semplice e goloso.

5. Caffè alla granita

Una versione siciliana da gustare anche a colazione, magari con una brioche.

Ingredienti:

500 ml di caffè zuccherato

100 ml d’acqua

50 g di zucchero

Preparazione: Mescola tutti gli ingredienti, metti in freezer e rompi i cristalli ogni 30 minuti con una forchetta fino a ottenere una granita soffice. Servi con panna montata.

6. Caffè con latte di cocco o d’avena

Una variante vegana e “tropicale”, perfetta per chi ama sapori delicati e aromatici.

Ingredienti:

1 tazza di caffè freddo (anche cold brew)

100 ml di latte di cocco o avena

Ghiaccio qb

Preparazione: Versa caffè e latte vegetale in un bicchiere pieno di ghiaccio. Mescola bene e, se vuoi, dolcifica con un cucchiaino di sciroppo d’acero.

7. Iced coffee americano

Una versione lunga e leggera, amata soprattutto all’estero.

Ingredienti:

1 tazza di caffè filtro (americano)

Ghiaccio qb

Latte o sciroppo a piacere

Preparazione: Prepara il caffè filtro, lascialo raffreddare e servilo in un bicchiere con ghiaccio. Aggiungi latte freddo, zucchero o aromi (vaniglia, cannella) a seconda dei gusti.

Consigli extra