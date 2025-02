Castello di Volpaia si affida a Sarzi Amadè

Ascolta ora 00:00 00:00

E’ il 1966 l’anno fatidico per Castello di Volpaia e per Sarzi Amadè. Quell’anno Raffaello Mascheroni Stianti metteva per la prima volta piede a Volpaia, borgo fortificato senza tempo nel cuore del Chianti Classico la cui storia affonda le radici nel lontano 1172, destinato a trasformarsi in una delle più blasonate rappresentanti del Chianti Classico, con 45 ettari di terreni tra i 400 e i 650 metri sul livello del mare da cui vengono prodotti vini rossi eleganti e longevi e, dal 2000, anche biologici. E nello stesso anno dall’intraprendenza di Nicola Sarzi Amadè nasceva l’omonima azienda leader nella distribuzione di grandi vini e distillati in Italia, destinata a diventare interlocutore privilegiato delle più importanti case vitivinicole italiane, francesi e internazionali. C’era quindi il destino a complottare perché queste due realtà facessero un pezzo di strada assieme: qualche giorno fa le due aziende hanno annunciato l’avvio di una collaborazione destinata a dare maggiore prestigio a entrambe. «Abbiamo sempre guardato con ammirazione la capacità distributiva di Sarzi Amadè – dice Federica Mascheroni Stianti -. Le nostre filosofie si completano perfettamente: la sua competenza e conoscenza del mercato con il nostro impegno a produrre un Chianti Classico che nasce dal rispetto della terra». «La partnership si fonda sulla ricerca della qualità e sull’impegno comune verso un’evoluzione sostenibile del business, valori che guidano anche la conservazione del borgo di Volpaia, luogo capace di ospitare un turismo culturale e profondamente consapevole». «Seguiamo il magnifico lavoro di Federica e Nicolò fin dall’inizio del loro ingresso nell’azienda di famiglia– aggiunge Alessandro Sarzi Amadè -. Castello di Volpaia è una delle cantine che, secondo noi, rappresenta al meglio l’eccellenza dell’Alto Chianti Classico, in una produzione autenticamente impegnata nella ricerca di pratiche sostenibili all’avanguardia come espressione del proprio terroir. É questo che ricerchiamo nei produttori che selezioniamo per la nostra clientela».

Grazie a una selezione clonale accurata e alla riscoperta di varietà autoctone di Sangiovese, Castello di Volpaia è un’azienda che riceve ogni anno i più prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Forte di una visione che mette al primo posto le pratiche agricole naturali e le innovazioni biologiche fin dalla sua fondazione, Castello di Volpaia è interprete di una filosofia che abolisce le sostanze chimiche di sintesi, in grado così di produrre vini autentici e di grande pregio, riconosciuti a livello internazionale. Tra i vini con i riconoscimenti più prestigiosi va ricordato il Chianti Classico Riserva 2021 recentemente selezionato tra i migliori tre vini al mondo da Wine Spectator, il Chianti Classico 2022 premiato dal Gambero Rosso con i Tre Bicchieri e il Balifico, un Supertuscan che unisce Sangiovese e Cabernet Sauvignon, un Supertuscan di altissimo profilo (del resto Volpaia è tra i membri del “Comitato Historical Super Tuscans”). Gli altri vini aziendali sono, tra i rossi, il cru Coltassala, Chianti Classico Gran Selezione; Il Puro Casanova, altro Chianti Classico Gran Selezione; l’Igt Toscana Citto; e, dalla Maremma, il Prelius Cabernet Sauvignon e il taglio bordolese Castelprile. Tra i bianchi, tutti dalla Maremma, ecco il Volpaia Vermentino, il Prelius Vermentino e il Castelprile Vermentino Superiore. Poi ci sono lo Spumante Brut metodo classico a base Sangiovese e il Volpaia Vinsanto. Da notare anche il Bollicine di Nika, incontro inconsueto tra la base di Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese e il liqueur d’expetidion realizzato con il migliore Passito di Pantelleria, il Passito di Nika.

Castello di

Volpaia ha anche un interessante progetto di ospitalità con camere, appartamenti e ville sparsi nel bellissimo borgo, l’Osteria Volpaia, un forno, una scuola di cucina, e perfino una produzione quotidiana di ottimi gelati.