Cecchini alla conquista di Firenze

Sembra assurdo ma nella città delle fiorentine mancava la fiorentina più famosa, quella del grande Dario Cecchini, ultimo esponente della più famosa famiglia italiana di macellai nonché vero e proprio testimonial della ciccia buona, colui che con la sua espansività, la sua comunicazione teatrale e la sua toscanissima irriverenza ha contribuito a rendere più “simpatica” la carne in un’epoca in cui chi indulge ancora i piaceri della proteina animali deve quasi sentirsi in colpa. La carenza sta però per essere colmata. Il 19 settembre sbarca a Firenze, al 25hours Hotel in piazza San Paolino, il nuovo locale di Cecchini, che si aggiunge alla macelleria cult di Panzano e ai suoi ristoranti Solociccia e Officina della Bistecca sempre a Panzano, nel cuore del Chianti. Uno spazio che ha una sua logica.

L’albergo appartiene infatti a una catena (anzi a una “collection”, come si dice ora) che fa parte di Ennismore e che punta su locali urbane, scanzonati, con un design differente per ogni location e piuttosto irriverente, in linea con la personalità di Cecchini. Che nello spazio fiorentino proporrà un menu fisso, il Cecchini Griglia, che riproduce fedelmente l’esperienza che i clienti possono vivere a Panzano, un rito conviviale celebrato due volte al giorno, alle 13 alle 20. Carne protagonista, con i celebri tagli Cecchini con carne di altissima qualità e con il cosiddetto “Sushi del Chianti”, ovvero la Tartare di manzo crudo. Ogni parte dell’animale, promette Cecchini (uno che di solito mantiene) sarà valorizzata. Poi ci saranno i celebri fagioli alla Cecchini e le patate al cartoccio. Inoltre una carta Cecchini Famiglia esplora anche i piatti della tradizione toscana, con primi, contorni e perfino piatti vegetariani (non si dica che Dario non sia inclusivo). Da bere, naturalmente, vini chiantigiani e toscani. L’ambiente sarà dominato da una grande griglia di stampo cinematografico, posizionata sul camino.

“Dario è un’icona della tradizione culinaria toscana, famoso nel mondo, e siamo entusiasti di poterlo accogliere finalmente nella nostra struttura, dove proporrà il meglio della sua cucina - dice il general manager dell’albergo Bart Spoorenberg -. La sua maestria nel preparare la carne, così come la grande attenzione riposta nella scelta dei tagli e verso gli animali esaltano la storia gastronomica toscana”. In questo modo il 25Hours Hotel Piazza San Paolino spera di diventare un punto di riferimento gastronomico per una città e di far conoscere il brand.

Dario Cecchini rappresenta l’ottava generazione della più nota famiglia di macellaio chiantigiani, Cercato da televisioni e magazine di tutto il mondo, è stato anche il protagonista di un episodio della serie tv Netflix “Chef’s Table”, che racconta il dietro le quinte

delle grandi cucine del mondo. Cecchini è stato protagonista di collaborazioni da Dubai a Hong Kong, da Singapore alle Bahamas. E ora proverà a conquistare anche Firenze, a poche decine di chilometri dal suo regno panzanese.