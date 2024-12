"Celestial Groove" con Guanaja Praliné e il Mandarin punch

Ascolta ora 00:00 00:00

Alberi colore dell’oro a formare un soffitto naturale evidentemente magico, mentre le foglie brillano riflettendo le luci e il design del Four Season vestito a festa. Con il «Celestial groove» ideato dalla creatività del direttore artistico Vincenzo Dascanio che assicura di aver preso ispirazione dalla natura e dal cosmo, i rami diventano ali e le installazioni artistiche sembrano «dare vita - la promessa - a un effetto etereo che simboleggia la libertà e lo spirito».

Oro, glitter e specchi, dunque, per raggiungere le sedute di Stilla Bar, fino a Camino, il fascinoso cuore dell’ex Convento, dove lasciarsi sedurre dalle creazioni del barmanager Nikos Tachmazis.

Quest’anno il cioccolato è tutto da bere, nel nuovo menu dedicato alle Cioccolate calde servite con sorpresa: Guanaja regular, con gingerbread; Guanaja praliné, con financier al lampone e Cioccolata bionda, con Marshmallow. Ma per chi preferisse alzare la temperatura con qualcosa di alcolico, ci sono i cocktails: il Mandarin Punch (Rum Brugal 1888, mandarino, ananas, cocco, liquore all'anice stellato, basilico) o l’Hot Punch (Vinpepato, Triple Sec, Tè Rooibos, chinotto, arancia, limone, cannella, chiodi di garofano). Imperdibile uno dei migliori panettoni in circolazione (65 euro, prenotabile), affidato al pastry chef Four Season Daniele Bonzi che lo sforna dopo oltre 36 ore di lavorazione e materie prime di gran qualità come la vaniglia Gran Cru di Tahiti, il miele di acacia, i canditi italiani e l’uva sultanina. Ad accoglierlo una chiccosa cappelliera di velluto bordeaux che ne mantiene la fragranza fino alla tavola e, riusata, il ricordo per molto tempo ancora.

Tentatori anche i menù delle «Feste di Zelo», il ristorante di Fabrizio Borraccino (nella foto), executive chef squisito (e non solo nei piatti).

Materie prime di piccoli produttori scelti personalmente che il 24 e 25 dicembre diventeranno Risotto agli scampi, ricci di mare e ostriche, Dentice arrostito, topinambur, spinacino e gremolada o secondo tradizione Tortellini in brodo, fatti a mano, Tagliolini all’uovo di Selva, rapa bianca, parmigiano Vacche Rosse e tartufo nero pregiato, Vitello alla brace, indivia, topinambur e gremolada.