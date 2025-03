Cervinia, gusto ad altissima quota

Ascolta ora 00:00 00:00

Cervinia non si accontenta più di essere solo la regina delle piste. No, adesso vuole pure diventare la capitale dell’alta cucina ad alta quota. E lo fa con un evento dal titolo che suona rassicurante come un’insegna di ferramenta: Il Cervino è in Buone Mani. Due giorni di sfide culinarie, degustazioni e aperitivi esclusivi che promettono di mescolare gourmet e sciatori, bottarga e barbecue, crudité e cocktail d’autore. Appuntamenti il 15 e il 16 aprile, segnate l’appuntamento sulla vostra agenda.

Il menù è ambizioso. Si parte con la sfida dello “spaghetto più alto d’Italia”, un duello a suon di bottarga tra chef di rango come Giancarlo Morelli, Christian Sironi e il blasonato Tommaso Perna, che arriva direttamente dall’aeroporto di Olbia (forse col piatto già pronto in valigia, chissà). A seguire, un aperitivo con pregiati prosciutti tagliati al coltello, vini selezionati e, giusto per non farci mancare nulla, un dessert firmato dal campione mondiale del Gelato 2024, Domenico Di Clemente. Perché, si sa, lo zucchero aiuta a carburare meglio sulle piste.

Il giorno dopo, l’atmosfera si scalda, letteralmente: il barbecue gourmet si prende la scena, con tre specialisti della carne pronti a trasformare le piste innevate in una succursale del Far West. A condurre la danza del fumo e della brace ci saranno Roberto Okabe, Asier Abal e Daniele Sanna, con tagli selezionati e carboni ardenti. Giusto per ricordarci che il profumo di costata si sposa bene anche con l’aria di montagna. A chiudere il tutto, un après-ski che suona più da yacht club che da baita alpina: plateau di caviale e cruditè, orchestrati dallo chef Paddeu del Frades Milano e Porto Cervo. Perché dopo una giornata sugli sci, cosa c’è di meglio di una tartina di caviale per recuperare le energie?

Dietro l’evento c’è FeelingFood Milano e MGM Alimentari, che vogliono trasformare Cervinia in un punto di riferimento per il turismo enogastronomico. L’idea – dicono – è nata tre anni fa, si è concretizzata nel 2024 e ora punta a diventare un format stabile. Il programma è molto fitto e lo sintetizziamo qui. Si parte martedì 15 aprile con la sfida dello “spaghetto più alto d’Italia”, dalle 11,45 alle 13,45 al Rifugio Guide del Cervino al Plateau Rosà vedrà sfidarsi cinque chef top nella propria interpretazione della ricetta degli spaghetti alla bottarga di muggine a 3480 metri di altitudine: Giancarlo Morelli, chef e proprietario di Morelli Milano e Pomiroeu a Seregno, Elio Sironi, executive chef del Ceresio 7 di Milano, Fabrizio Cadei, executive chef dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, Tommaso Perna, executive chef dell’Aeroporto Costa Smeralda ed Emanuele Settel, executive chef del ristorante Giacomo di Milano. Dalle 18 appuntamento dedicato al prosciutto a The Wine Tunnel dell’Hotel Principe delle Nevi, una delle location più esclusive di Cervinia. Tre “cortador” professionisti proporranno una degustazione di prosciutti d’eccellenza tagliati al coltello (Patanegra 100% Bellota di Arturo Sánchez, prosciutto di Cinta Senese Salcis e prosciutto crudo Saint Marcel), in abbinamento a vini e cocktail. Finale dolce con un dessert firmato da Domenico Di Clemente, pastry chef di The Wilde Club e campione mondiale della Gelato World Cup 2024, accompagnato da una degustazione di grappa Francoli.

Mercoledì 16 aprile dalle 12 alle 14 una Bbq Experience allo Chalet Etoile di Plan Maison con tre produttori di carne d’eccellenza che si sfideranno nel cucinare altrettante tipologie utilizzando la speciale carbonella Josper: Wagyu Toriyama dal Giappone, preparata da Roberto Okabe Chef di View Restaurant di Milano, carne vacca vecchia Txogitxu dai Paesi Baschi preparata dallo Chef Asier Abal di Txogitxu e Natural meat grass-fed proposta da Daniele Sanna, chef del Ristorante Brasia BBQ Agricolo. In accompagnamento i vini della Cantina Luce Toscana di Frescobaldi, partner dell’evento e acqua Smeraldina, eletta migliore acqua minerale naturale al mondo al Berkeley Springs International Water Tasting Competition. Nel pomeriggio aprés ski al LOVE Cervinia di Plan Torrette.

Dalle 15,30 Roberto Paddeu, chef e proprietario del ristorante Frades di Porto Cervo e Milano, proporrà un plateau royale dall’originale tocco sardo, dove il protagonista sarà il caviale Cru Caviar, in abbinamento alle bollicine Alta Langa DOCG Sivà 36 mesi della Cantina Abrigo Fratelli. Musica dal vivo e dj set a riscaldare l’atmosfera.

Gli eventi sono tutti gratuiti ma è necessaria la prenotazione, da effettuare tramite e-mail all’indirizzo: emma@feelingfoodmilano.com o chiamando il numero 3450653932