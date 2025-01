Craparo ritrova le sue Radici

Ascolta ora 00:00 00:00

Svolta per Accursio Craparo, detto “lo chef delle due Sicilie” per la capacità di coniugare le due anime dell’isola, quella occidentale e quella orientale. Il 2025 parte con una notizia importante: i due suoi locali attigui, al centro di Modica, diventeranno uno solo, Radici L’Osteria di Accursio, “che continuerà – spiega lo chef, originario di Sciacca - ad accogliere i viaggiatori e gli amanti della cucina siciliana contemporanea. L’Osteria di Accursio affonderà le radici nel desiderio di raccontare storie che hanno un finale inedito, passibile di modifiche e ritorni di fiamma, come accade nelle saghe più belle della letteratura siciliana che continua ad essere maestra di vita”.

Fino a tutto il 2024, Accursio e la moglie Oriana Aprile avevano due locali ben distinti, anche se con la stessa filosofia: Accursio Ristorante era il locale fine dining aperto nel 2014 e con una stella Michelin conquistata molto rapidamente; più avanti si era aggiunto Radici, una trattoria contemporanea. Ora i due spazi si uniranno e si procederà a un restyling degli ambienti di Radici per esprimere in modo ancora più preciso ciò che secondo Accursio e Oriana è l’idea di trattoria supportata dalla ricerca, dalla sostenibilità, dalla conversione delle materie prime e da procedimenti in cucina molto più snelli e immediati che conferiscono importanza e sostanza alla proposta di piatti espressi che, come sinora compiuto, attraverseranno la storia della Sicilia, da est a ovest, da nord a sud. “Oggi - racconta Craparo - la mia visione sta nel condividere con gli ospiti un’esperienza credibile e genuina, in cui l’ingrediente torna ad essere protagonista assoluto, rispettato nella sua integrità, nella sua bellezza visiva e tattile, nel suo sapore, per rivelare l’essenza di un territorio ricchissimo di storia, biodiversità, identità”.

Il rapporto tra Craparo e Modica, la bellissima città barocca che diede natali a Tommaso Campailla e Salvatore Quasimodo, nasce nel 2003, dopo anni di esperienza sulle Dolomiti, in Germania, da Joia di Pietro Leeman, alla corte di Massimiliano Alajmo. “Un colpo di fulmine che ha segnato il mio ritorno in Sicilia e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza – descrive l’incontro con la cittadina del ragusano Craparo -. I viaggi e le esperienze lavorative in giro per il mondo mi hanno regalato confronti con tradizioni e culture diverse, aiutandomi a riconoscere, con maggiore consapevolezza, l’importanza delle mie origini, della mia terra e della mia cultura. Prima ancora di mettere su carta le mie ricette, ho avvertito il bisogno di riconoscere e studiare questa terra che avevo lasciato da ragazzo. Ho così iniziato un cammino di riconciliazione alla scoperta degli strati millenari della cultura alimentare del popolo siciliano. Nella città di Modica, ho riconosciuto subito la mia nuova dimora”. Nel 2003 Craparo lavora alla Gazza Ladra, all’interno di Palazzo Failla, a Modica Alta. Poi nel 2014 l’apertura, a Modica Bassa, di Accursio Ristorante e nel 2019 ecco Radici. “L’idea della casa ha rappresentato il fulcro del nostro progetto. Ho voluto che l’osteria fosse il luogo in cui celebrare i piatti della nostra cultura alimentare popolare, valorizzando il patrimonio gastronomico della memoria e del focolare di famiglia, dando spazio ai profumi dell’infanzia e agli antichi sapori delle ricette delle nostre nonne. Il tutto espresso in un linguaggio contemporaneo, rendendo i piatti più leggeri, più digeribili e con un ampio utilizzo dei prodotti dell’orto”.

Alla fine del 2024 Accursio Ristorante aveva due menu degustazione (Esplorazioni, 11 portate, 155 euro; e Paesaggi, 9 portate, 135 euro) e tra i suoi piatti c’erano L’arrivo della brezza (ostrica, latte di mandorla, sorbetto di limone), Dipinto di Blu (calamaro arrostito, ricotta di capra e Pane e Cipolla (gratinata con spezie e formaggio Fiore

Sicano). Più semplice la proposta di Radici era più semplice: Ricotta infornata con broccoli, olive nere, guanciale e pomodori secchi, Pasta fritta al ragù di carne e formaggio, Bollito misto di carne, patate e salsa alle erbe.