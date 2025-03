Cynar Spritz e Venezia: tra calcio e moda casalinga

Ascolta ora 00:00 00:00

Il logorio della vita moderna trova un nuovo antidoto, questa volta tra divani e sottobicchieri. Cynar, il liquore dall’anima amarognola e dalle campagne pubblicitarie memorabili, rinnova la sua collaborazione con il Venezia FC, ma il pallone c’entra solo fino a un certo punto. Nasce la Collezione Terzo Tempo, una capsule collection firmata dal direttore creativo Simone Furlan, noto come Sifu, che porta il marchio dell’aperitivo nel mondo dell’homewear.

La collezione, secondo quanto dichiarato dal brand, è pensata per vivere il relax con stile. In pratica, si tratta di una serie di capi e accessori per la casa, dai pigiami ai tappeti, passando per tovaglie e poster vintage. Tutti caratterizzati dai colori di Cynar e del Venezia FC – arancione, nero e verde – e ispirati a un’estetica newstalgica, che mescola passato e presente con un certo gusto rétro.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di consolidamento della partnership tra Cynar e Venezia FC, già avviata con il ruolo di Main Partner per la stagione 2024/25. La collezione, però, non finirà nei negozi. Per ottenerne un pezzo bisognerà partecipare a un concorso digitale su Instagram. Dal 24 marzo, per sei settimane, ogni settimana sarà messo in palio un articolo della collezione. Il meccanismo è quello ormai collaudato dei social: follow a @cynar.spritz, like al post dedicato e commento a tema. I più creativi si porteranno a casa il premio.

Il Venezia FC, fondato nel 1907 , dalla storia lunga e gloriosa che ha avuto momenti magici come la vittoria della Coppa Italian nel 1940-41 e il successivo terzo posto nella serie A 1941-42, quando vi giocavano Valentino Mazzola e Loik, poi colonne del Grande Torino, è una squadra da sempre attenta all’integrità e alla responsabilità sociale, che si manifesta nell’attenzione al legame con il tessuto cittadino, alla valorizzazione dell’arte con cui ha una vicinanza anche fisica – lo stadio, il Pier Luigi Penzo, il secondo più antico d’Italia, si trova sull’isola di Sant’Elena, a un tiro di ponte dai giardini della Biennale – e alla conservazione dei valori della città.

Da parte sua Cynar, l’aperitivo all’estratto di carciofo, spinoso ma dal cuore tenero, noto nel mondo per la sua irriverenza, è il risultato del talento di Angelo Dalle Molle, imprenditore e filantropo di Mestre, che nel 1950 creò a Padova la ricetta di questo liquore rinomato per la sua versatilità. Il nome deriva da Cynar scolymus, nome botanico del carciofo, suo ingrediente peculiare, e la ricetta, tutt’ora segreta, è basata su alcune sostanze naturali presenti nel carciofo tra cui la “cinarina” oltre che sull’infusione di tredici tra erbe e piante. Da allora il marchio è cresciuto e ora è distribuito a livello internazionale. In Italia è diventato popolare anche grazie alle pubblicità del Carosello nel 1967, con l’attore Ernesto Calindri come protagonista, filmato in pieno relax e con un bicchiede del prodotto in mano seduto a un tavolino al centro di un trafficatissimo incrocio di una già allora frenetica città. Indimenticabile lo slogan: “Contro il logorio della vita moderna”. Dal 1995 Cynar è un brand di Campari Group. E’ da qualche anno che il prodotto, moderatamente alcolico (16,5°), rinfrescante ed erbaceo ma anche con una nota dolce, si è reinventato come ingrediente di un twist dello Spritz, con prosecco e soda. Una proposta vintage-cool, una nuova tradizione che rappresenta una scelta differente per chi vuole restare su strade consuete ma seguendo una traiettoria propria.

Non è la prima volta che un marchio di liquori si allontana dal bicchiere per finire su t-shirt o accessori. Ma mentre altri puntano sullo streetwear, Cynar sceglie la comodità domestica. Una scelta in linea con il suo storico claim, contro il logorio della vita moderna, che qui si traduce in un pigiama e una tovaglia. La partnership con il Venezia FC, da parte sua, si conferma più lifestyle che calcistica.

Il club, noto per il suo approccio estetico ricercato, sembra voler trasformare la propria immagine in qualcosa che va oltre il rettangolo di gioco. E Cynar, con il suo spirito un po’ fuori dagli schemi, sembra un compagno di viaggio ideale. Resta da vedere se l’operazione avrà successo. Di certo, tra spritz e pigiami, l’aperitivo questa volta si beve in ciabatte.