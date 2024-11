Denis, il gin che viene dalla montagna

Denis, i due gin

Denis Lovatel non si ferma e dopo aver conquistato i milanesi con la sua pizza di montagna cerca il bis con due etichette di gin che recano il suo marchio: The Mountain e The Orchard. I prodotti potranno essere acquistati o degustati nei due Denis di Milano, in via Statuto in zona Moscova e in via Melzo in zona Porta Venezia.

The Mountain, dalla gommalacca verde, è un Distilled Gin realizzato da una distillazione di botaniche come il ginepro, l’achillea moscata, il timo montano, la mentuccia nepitella, l’angelica, la cassia, il giaggiolo e la liquirizia. Si tratta di un gin dai profumi di montagna, grazie a erbe spiccatamente alpine come l’achillea moscata (anche detta taneda o erba iva), pianta che cresce solo sopra i 1300 metri sul livello del mare, al timo, che nella sua varietà montana regala sfumature di origano, e ad altre che donano note morbide e balsamiche. The Orchard, dalla gommalacca arancione, è un Distilled gin equilibrato, agrumato e rotondo, che conta tra le botaniche le scorze di arancia dolce e amara, il limone, il pompelmo, il bergamotto, la cassia, l’angelica e il giaggiolo. Il ginepro non è sovrastante e c’è una piacevole nota salata che rende questo distillato perfetto per un gin tonic. Entrambi i gin sono venduti in bottiglie da 50 cl al prezzo di 39 euro e hanno una gradazione alcolica di 45°. Le bottiglie hanno il timbro “Denis” ed etichette numerate e applicate a mano.

Denis, il gin The Mountain

Come detto i gin di Denis possono essere degustati prima e dopo la pizza realizzata da Lovatel, ma sono anche adatti ad accompagnarla grazie ai cocktail pescati dalla lista disponibile nei due locali, che comprende tra gli altri il Denis on the beach o il Gin Lemon a base di limonata artigianale. La nuova linea di gin completa la selezione di liquori e distillati disponibili presso i due locali di Milano, tra i quali il già apprezzato Amaro Denis e una linea di grappe e liquori fornite da un produttore artigianale locale.

Denis Lovatel

“Sono molto contento del nuovo traguardo che ho appena raggiunto – dice Denis Lovatel presentando il progetto -. Mi sento fiero quando aggiungo qualcosa di nuovo ai miei locali, andando a soddisfare sempre di più i clienti alla ricerca di novità e abbinamenti accattivanti. Per la distillazione dei miei gin, viene utilizzato un piccolo alambicco discontinuo da 50 litri, scaldato a bagnomaria, con il quale si riescono a distillare circa 45 litri di gin. Le erbe, tutte ovviamente naturali, vengono selezionate e preparate a mano dai miei collaboratori, senza essere, successivamente, immerse direttamente nell’alcol, ma posizionate nel cesto dell’alambicco perché avvenga l’estrazione degli aromi tramite una corrente di vapore, più fine e delicata. L’intero processo dura circa sette ore. Il gin viene, poi, diluito a 45 gradi e imbottigliato a mano”.

Denis Lovatel è partito da Alano di Piave, nelle Prealpi Bellunesi, dove il padre aveva una pizzeria di un certo successo, Da Ezio. Quando prese il locale in mano alleggerì l’impasto per rendere la pizza croccante e digeribile. Uno stile che ha mantenuto anche a Milano, dove ha aperto dapprima in via Statuto e poi, in considerazione del successo, in via Melzo. I suoi locali sono sempre pieni e richiamano personaggi famosi, appassionati di pizza ma anche coppie e famiglie che vogliono godersi una sera in un’atmosfera confortevole senza svenarsi. Le pizze pesano 170 grammi e sono idratate con acqua che sgorga a 400 metri, che con il basso residuo fisso garantisce croccantezza. Gli ingredienti sono di alta qualità, in molti casi anch’essi di montagna: formaggi d’alpeggio, erbe, salumi.

Tra le pizze della carta attuale la Arnad con battuta di lardo, fior di latte, pecorino romano e miele di castagno bio, la Coffee Break con fior di latte, zucca, cipolla caramellata, crema di Pecorino Romano DOP e polvere di caffè, la Tirolo con pomodoro, fiordilatte, erborinato di montagna, speck d’alpeggio, miele di castagno bio.

Denis fa molta attenzione al concetto di sostenibilità in ogni aspetto del proprio locale, dalle materie prime, al loro approvvigionamento, fino allo stile di lavoro del personale. Denis, che è al 24esimo posto della classifica italiana di 50 Top Pizza, ha un locale alle Bahamas e sta per aprire anche a Roma.