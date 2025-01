Le destinazioni gourmet del 2025? Torino, Roma, la Calabria e l’Estremo Oriente

Nadia Afragola

Asia e Sud America

Giovanni Angelucci

Bangkok

Francesca R. Barberini

Roma e dintorni, sempre più Caput Mundi gastronomica

Cinzia Benzi

Piemonte con Monferrato e Langhe

Maurizio Bertera

Trieste: la frontiera orientale d’Italia ma anche la porta d’accesso a Slovenia e Croazia

Rossana Brancato

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. L’indissolubile legame tra patrimonio archeologico, architettonico, paesaggistico ed antropologico del gusto ispira lo chef Pino Cuttaia del ristorante La Madia. Scala dei Turchi è la trasposizione del microcosmo della costa agrigentina, un tuffo nel mare turchese abbracciato dalle scogliere di marna bianca. Ravioli di sfoglia dí calamaro che celano le gonadi di ricci di mare, polvere di alghe, zeste di limone verdello e l’aria iodata, la brezza che accenta di memorabilità

Mariarosaria Bruno

I grandi laghi: da Como a Garda

Claudio Burdi

Ovunque in Italia, alla scoperta delle infinite eccellenze enogastronomiche del Bel Paese direttamente là dove nascono, vengono, coltivate, raccolte, allevate, pescate, trasformate e prodotte, e dove poterle ovviamente gustare come si usa localmente tra piatti della tradizione (e non solo) che le vedono protagoniste

Chiara Buzzi

Seul

Alberto Cauzzi

La destinazione gourmet che vedo più in fermento enogastronomico è sicuramente la Calabria, con tanti ristoranti di giovani chef che stanno proponendo e raccontando il territorio in maniera egregia ed efficace

Annalisa Cavaleri

Brescia, città a poca distanza da Milano, che merita di essere riscoperta e che può dare molto

Francesca Ciancio

Armenia

Marco Colognese

Ovunque, se sai cercare

Stefano Corrada

Porta Romana a Milano: Trippa, Dabass, Vasiliki, Dongiò e tanti altri, una densità gastronomica incredibil

Eleonora Cozzella

Torino, città che ospiterà i Fifty Best Awards

Luigi Cremona

La Calabria dove i giovani chef crescono e sanno far sistema

Andrea Cuomo

In Italia il Friuli-Venezia Giulia. Nel mondo la Corea del Sud

Alberto Del Giudice

Marche. Mare e collina

Antonella De Santis

Voglio immaginare Parigi di nuovo al centro della scena, come non succede da tempo, affiancata da nuove mete gastronomiche, e l'emergere di cucine per ora minori, come la filippina; mentre la campagna acquisti intrapresa dall'Arabia Saudita ci impone di non distrarci e iniziare a guardare anche in quella direzione. Che poi nasca un'identità gastronomica, beh questa è un'altra cosa

Valentina Dirindin

A malincuore, sarà ancora il Giappone

Marco Gatti

Calabria

Giulia Gavagnin

Friuli-Venezia Giulia segnali di fermento dalla più mitteleuropea delle nostre regioni

Marco Gemelli

Riscoperta delle periferie

Barbara Giglioli

Castilla-La Mancha per la varietà di ingredienti pazzeschi

Chiara Giovoni

Giappone

Manlio Giustiniani

La Sicilia

Andrea Gori

Fukuoka e le uova di merluzzo piccante

Giampaolo Gravina

Appennino

Andrea Grignaffini

Calabria per intraprendenza dei cuochi della nuova generazione e dei vignaioli

Andrea Guolo

Carnia

Carla Icardi

Stoccolma

Luca Iaccarino

Torino, grazie a 50 Best finalmente i gourmet scopriranno quanto è bella e buona

Åsa Johansson

La periferia

Camillo Langone

La Slovenia per mangiare finalmente l’orso

Lara Loreti

Lombok, Indonesia

Paolo Marchi

Torino, forzatamente. Ma anche i luoghi olimpici 2026, Cavalese, Cortina, Livigno...

Valentina Marino

Marche, Albania

Paolo Massobrio

La Calabria

Tania Mauri

Argentina

Anna Mazzotti

L’Italia

Giovanna Moldenhauser

Gorizia è una perfetta destinazione gourmet dato che sarà capitale europea della Cultura per il 2025 con Nova Gorica. Ha diversi fiori all’occhiello nella sua gastronomia a cominciare dalla nota Rosa di Gorizia, speciale radicchio a cui ha dato il nome, alla Gubana (dolce con al suo interno come ripieno uva sultanina, noci, pinoli, cedro candito, una spruzzata di rum, gelosamente custodito da un importante strato di pasta sfoglia, arrotolata su sé stessa). Non possiamo non citare il Pelinkovac, l’amaro che attraversa il tempo e la frontiera tra l’Italia e il mondo slavo. Gradis’ciutta lo interpreta con Illirico, nato da una selezione di erbe locali, in cui l’assenzio è protagonista indiscusso, intrecciato a note di bergamotto, arancia

Alessandra Moneti

Nella Capitale via Ripetta, con Bulgari, Acquolina, ristorante Alain Ducasse Roma

Anna Muzio

Brasile

Francesca Negri

Umbria

Laura Pacelli

Georgia

Vincenzo Pagano

Il Cilento, che da Nord a Sud, dal mare alla montagna fa scoprire nuove cose e ha solide certezze: i gelati di Di Matteo, il cioccolato di Pietro Macellaro, la tavola tradizionale di Genuini Cilento e dell’osteria La Piazzetta, il pesce delle Tre Sorelle, del Veliero, di Suscettibile, la carne dell’agriturismo Capalia e del ristorante La Rana, la mozzarella (non di bufala) nella mortella di Tenuta Chirico e delle Starze, il cacioricotta dei Moresani, l’olio del Marsicani, di Pietrabianca, di Paragano, i fichi di Santomiele, il vino di Luigi Maffini, la pizza dell’Ammaccata

Carlo Passera

I laghi prealpini (più o meno tutti): un tempo erano un deserto per la cucina d’autore, ora si popolano sempre più di insegne interessantissime

Luciano Pignataro

Roma grazie alle nuove aperture e al Giubileo

Stefano Polacchi

Giappone

Anna Prandoni

Napoli

Maria Pranzo

Corea

Gabriele Principato

Come città: Roma. La Capitale si sta popolando di grandi chef, ancora più di quanto non lo fosse già. Questo anche grazie all’importante sviluppo dell’hotellerie. Un esempio? Quel fenomeno di Salvatore Bianco all’Hotel Eden. Come Paese: il Giappone. Se la sua cucina sta influenzando la gastronomia mondiale, questa Nazione serba ancora in sé universi di sapori e tecniche quasi inesplorati, come quelli nati fra le mura dei templi e dei palazzi dell’imperatore

Federico Quaranta

Liguria (Genova Gastronomica)



Isabella Radaelli

Italia: fucina di idee e di sapori. Un’apoteosi del gusto



Andrea Radic

La Calabria sempre più consapevole nelle mani e nelle teste dei suoi chef delle potenzialità delle materie prime e del territorio

Edoardo Raspelli

Sicilia

Camilla Rocca

Muscat, Oman, per i sapori sorprendenti che sono un mix tra la vecchia Zanzibar e l’India

Fernanda Roggero

Bangkok, per l’incredibile concentrazione di fine dining e la presenza del primo tristellato di cucina realmente asiatico

Giovanna Romeo

Napoli

Lorenzo Ruggeri

Taiwan, l’isola che mangia di notte

Michele Ruschioni

Genova

Leila Salimbeni

Casa propria

Sarah Scaparone

Piemonte

Roberta Schira

Africa, in particolare Kigali (Ruanda) e il Ghana, per la freschezza dei prodotti e la creatività degli chef, oltre alla vivace scena vinicola

Luca Sessa

Mi piace pensare possa esserlo l'Italia, grazie alla fervente scena gastronomica che vede protagonisti giovani chef con progetti contemporanei nelle idee e nelle proposte

Salvatore Spatafora

La Sicilia, e in particolare Modica, si profila come la destinazione gourmet del 2025, accanto a Torino che sta emergendo come meta gastronomica

Gualtiero Spotti

Vietnam

Luciana Squadrilli

La Colombia

Mirko Tassin (Mirko TassoCulinario)

Non conosco bene l'estero, così rimango in Italia e dico Sicilia (ovunque merita)

Massimiliano Tonelli

Sempre Senigallia!

Luca Turner

Amsterdam

Valentina Vercelli

Italia

Cristina Viggè

Destinazione Cavalese, fulcro della Val di Fiemme e cuore pulsante del Gilmozzi district. Certo, Alessandro Gilmozzi: chef, scultore e raccoglitore (d’erbe, disegni e appunti) colto ed eclettico. Che nella cittadina trentina sta alla regia del dolomitico El Molin, dove perdersi nel bosco restando a tavola, sospesi fra legni e soppalchi (e due suite-appartamenti ideali per alloggiare). E che sempre a Cavalese guida la produzione artigianale firmata AG Laboratorio, nonché l’insegna Excelsior, proponendo una pizza superlativa, all’interno dell’antico Palazzo Riccabona. Sede dell’hotel-dimora storica di famiglia. Da sempre vocata all’eccellenza e all’accoglienza.

Gabriele Zanatta

Giappone

Annalisa Zordan

Bologna