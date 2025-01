Ditta Artigianale sbarca a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Apre oggi il primo locale milanese di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane. La sede scelta è al numero 31 di corso Magenta, a poca distanza da piazza Cadorna. La nuova caffetteria vuole unire due differenti epoche, il classicismo della tradizione italiana e la contemporaneità del consumo del caffè. Fin dalla sua fondazione, Ditta Artigianale incarna l’essenza dell’Italian Modern Espresso, fondendo perfettamente la tradizione e il patrimonio culturale dell’espresso italiano con la qualità del caffè specialty, ovvero i chicchi migliori provenienti da aziende agricole accuratamente selezionate. Naturalmente i caffè monorigine sono estratti anche con metodi alternativi come V60 e Aeropress. Presenti in lista anche proposte stagionali e signature coffee, come il bestseller Coffeemisù, un’innovativa bevanda ispirata al tiramisù a base di espresso, servita con crema di mascarpone e biscotto.

Fondata nel 2014 a Firenze da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer come microroastery di specialty coffee, Ditta Artigianale è una delle principali torrefazioni specialty italiane e riflette la volontà di ritornare alle origini del bar mettendo il cliente al centro dell’esperienza in un ambiente sereno e conviviale e al contempo di cavalcare nel modo più virtuoso la third wave coffee, il movimento che eleva il caffè a materia prima preziosa da valorizzare lungo tutta la filiera con rapporto diretto con i produttori, selezione rigorosa dei chicchi e tostatura artigianale a Firenze per assicurare la massima qualità. Le proposte di Ditta Artigianale sono valse all’insegna i Tre Chicchi e le Tre Tazzin,e il massimo punteggio della Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso.

La nuova caffetteria di Ditta Artigianale di Corso Magenta, che si aggiunge ai sei indirizzi fiorentini, richiama lo stile liberty, in perfetto dialogo con il palazzo che lo accoglie e le sue caratterizzanti linee ornamentali e dinamiche, con infissi in ferro battuto e decorazioni floreali. Per questo motivo l’uso del cemento, protagonista indiscusso del locale, si è affiancato alle boiserie in legno di noce, al prezioso banco in graniglia veneziana e agli infissi, che riportano geometrie sinuose in ferro battuto. “Aprire a Milano – dice Sanapo - è una grande emozione per me e per il mio team. Il nostro concept si basa sull’idea di riportare il bar alla sua dimensione umana e conviviale, ispirandosi ai caffè degli anni Cinquanta, quando questi luoghi erano punti di ritrovo per socializzare e condividere momenti di qualità. L'obiettivo principale è quello di creare un ambiente accogliente dove il caffè è al centro dell’esperienza e della narrazione, insieme a un’offerta complementare di prodotti artigianali e di altissima qualità”.

Ditta Artigianale Milano sarà aperta tutti i giorni dalle 7,30 alle 23 (nel fine settimana dalle 8,30) e proporrà un’offerta food che a colazione propone dolci e lievitati d’ispirazione internazionale come croissant francesi, cinnamon buns e carrot cake, a pranzo piatti di stile internazionale come avocado toast, pancakes, club sandwich e croque madame, e all’aperitivo un'esperienza di Cocktail Dinatoire, con una selezione di signature cocktail, tra cui il Gin Peter in Florence, accompagnata da tapas

gourmet. L’apertura milanese sarà anche l’occasione per presentare la nuova visual identity del marchio, “a partire da una grafica più contemporanea e colorata e da un packaging 100 per cento riciclabile”, spiega Sanapo.