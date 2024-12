Ecco dove fare la cena più lunga dell’anno

La sera più lunga dell’anno, quella di Capodanno, ha una sua tradizione consolidata. La cena, a mezzanotte il brindisi, il cotechino con le lenticchie e poi balli scatenati fino all’alba (o fino a sopraggiunta stanchezza). Meglio al ristorante, dove qualcuno cucina per te e trasforma la serata inqualcosa di speciale. Ecco 27 locali da Nord a Sud

La Rei Natura (Serralunga d’Alba)

Il ristorante due stelle Michelin nel resort il Boscareto vanta la cucina avanguardista dello che Michelangelo Mammoliti, che coì presenta il menu della notte del 31. “Si chiameròà Polvere di stella. E nei piatti si vedrà tutta la ricerca sulle materie prime che scandisce lo studio dietro a un menu. Dal fagiano al lucioperca, dal carciofo al cavolo verza, per ogni ricetta ci sarà una materia prima protagonista, intorno alla quale ruoterà la costruzione del piatto”. Il menu è servito a un prezzo di 350 euro, con abbinamento vini curato dal sommelier Alessandro Tupputi al prezzo di 200 €. Per info e prenotazioni: lareinatura@ilboscaretoresort.it, 0173613042.

Gong (Milano)

Il Capodanno come occasione di rinnovamento nel ristorante di Giulia Liu in corso Concordia. “Nel menu – spiega Giulia - non manca mai la pasta lunga che, per la tradizione cinese, è simbolo di lunga vita e augurio di ricchezza, abbondanza e prosperità. Piatto icona di quest'anno, le Tagliatelle di riso con ragù di Peking Duck, che interpretano in modo nuovo il piatto degli Imperatori cinesi, che per primi abbiamo portato a Milano in tre servizi, come vuole il rito”. Poi brindisi finale e panettone con crema al tè matcha. Per stare svegli fino a tardi, musica e DJ set per tutta la serata e divertirsi ben oltre mezzanotte. Il menu di San Silvestro è proposto a 250 euro a persona (bevande escluse). È disponibile anche un abbinamento vini a 150 euro a persona. Prenotazioni su https://www.gongoriental.com/prenota/

Ba Restaurant (Milano)

Ba Restaurant, guidato da Marco Liu, è un ristorante in cui immergersi nel cuore della Cina autentica, tra sapori, colori e tradizioni millenarie. Per il cenone di San Silvestro, il menù prevede piatti come Nian Gao all’astice (gnocchi di riso saltati con astice), Scorfano chong you (filetto di scorfano scottato alla maniera chong you) e Dadolata di Wagyu con salsa di black pepper. Il prezzo è 195 euro a persona bevande escluse, mentre l’abbinamento al calice è di 95 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni 024693206 e ba-restaurant.com. In via Raffaello Sanzio, 22.

Vertigo Osteria Contemporanea (Milano)

Nell’hotel Milano Verticale (via Carlo De Cristoforis 6) il ristorante più informale rispetto allo stellato Anima prevede un menu per la cena di San Silvestro studiato dallo chef Michele Cobuzzi che comprende Focaccia pugliese, Crostino al foie gras con chutney di frutta speziata, Croccante di mais con baccalà mantecato e un Mini sandwich di salmone norvegese con burro affumicato. Poi Spigola in tempura con carciofi alla maggiorana e bernese, Risotto al limone con frutti di mare, bottarga e polvere di alghe, Filetto di vitello al giusto rosa è accompagnato da crema di zucca mantovana e cardoncelli. Il dessert, una Mousse alla nocciola con frutti rossi e cocco, precede il Panettone con crema antica servito al centro della tavola. Dopo la mezzanotte, Cotechino con lenticchie della tradizione. Prezzo 120 euro a persona. Info e prenotazioni: 0262278501 e info@vertigomilano.com.

Borgia (Milano)

Eleganza e comfort sono le parole chiave attorno cui ruota la filosofia di cucina di chef Giacomo Lovato, che per salutare l’arrivo del nuovo anno ha studiato un meno a 180 euro che comprende, dopo il Benvenuto della cucina, una serie di antipasti (Scampo, salsa bernese e carciofi; Ricciola in olio cottura con caviale siberiano, salsa al finocchio, salicornia, finocchi fondenti e olio all’erba cipollina), Ravioli ripieni di genovese d’anatra con fondo d’anatra all’arancia e Madeira, grué di cacao e olio alla salvia, Filetto di vitello alla Rossini con millefoglie di patate, Cioccolato, nocciola, cardamomo e limone, Piccola pasticceria e panettone artigianale con crema al mascarpone, accompagnati da un flute di Champagne. Borgia è in via Washington 56, info e prenotazioni 0248100315 e www.borgiamilano.com.

Uovodiseppia (Milano)

La filosofia di chef Pino Cuttaia si fonda sull’essenza dei sapori del Mediterraneo, rielaborati con delicatezza e poesia. La sua proposta per il 31 dicembre è un’ode alla semplicità raffinata: dopo una bollicina di benvenuto, Come un foie gras, Tiepido di mare, Risotto agli agrumi, capasanta affumicata e caviale, Astice, crema di acciuga, broccoletti, Filetto di vitello al “Vecchio Samperi” e castagne, Pan pepato con crema chantilly. Il prezzo è di 160 euro. In via Amerigo Vespucci, 11. Info e pronotazioni 3759108923 e www.uovodiseppiamilano.it

Waby Restaurant (Milano)

Un ristorante giapponese contemporaneo sotto le luci di Porta Nuova. Si inizia con una Tartare di toro con caviale, poi il Lobster crispy rice, una delle specialità di Waby qui interpretato con l’aragosta; quindi la Suzuki ceviche, i Dim-sum di king crab e l’immancabile Nigiri selection special con pregiati tagli di pesce secondo mercato di quel giorno. Si prosegue con la Tempura di scampi di Mazara del Vallo per chiudere il percorso salato con il succulento Robata Wagyu tataki. Si chiude in dolcezza con pre-dessert e un dessert al piatto, mentre la scelta di che cosa bere resta libera. Prezzo 200 euro (incluso acqua e caffè, escluso vini e bevande), deve essere ordinato dall’intero tavolo. La carta classica resta a disposizione. In via Carlo de Cristoforis 2. Per prenotare https://www.sevenrooms.com/reservations/wabyristorante

Casa Fiori Chiari (Milano)

Un Capodanno all’insegna dellìitalianità in questo ristorante che appartiene al gruppo Triple Sea Food di Leonardo Delvecchio jr. Il menu propone piatti come la Montanara fritta, Sautè di vongole e Capesante gratinate per iniziare, poi il Risotto ai frutti di mare e la Lasagnetta con carciofi e ragù di salsiccia, per secondo il Baccalà con olive, capperi e pomodorin e in chiusura il classico Panettone con crema al mascarpone e a mezzanotte il Cotechino con le lenticchie. Costo 150 euro a persona, incluso un calice di bollicine per il brindisi di mezzanotte. Prenotazioni allo 0249623564 e a info@casafiorichiari.com. In via Fiori Chiari 8.

Bu:r (Milano)

Il count down da Bu:r, la casa dello chef Eugenio Boer e di Carlotta Perilli, sarà all’insegna del gusto ricercato e moderno. La sala, intima ed accogliente, è una elegante rappresentazione della filosofia dell’ospitalità di Eugenio e Carlotta. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno gli ospiti saranno guidati in un percorso gastronomico, che dopo un aperitivo di benvenuto, si snoderà in 10 portate tra le quali spiccano la Vichyssoise arlecchino di patate della Sila con caviale Calvisius ed erba cipollina, e Pithiviers di astice blu, la sua salsa allo champagne e sedano rapa. Prezzo 250 euro a persona. Prenotazioni allo 0262065383 e su www.restaurantboer.com.

Giacomo Milano

Un gruppo di ristorazione milanese sinonimo di eccellenza nell’impiego delle migliori materie prime e di attenzione verso il cliente. Il cenone di capodanno segue le tre anime dei ristoranti Da Giacomo, Da Giacomo Arengario e Giacomo Bistrot proponendo tre menu differenti ma con il fil rouge dell’eleganza e della tradizione. In ogni locale ci sarà uno special di mezzanotte, un Cotechino con lenticchie. Da Giacomo e Giacomo Bistrot suonerà dal vivo una jazz band mentre da Giacomo Arengario, ci si scatenerà con un dj set.. I prezzi: Arengario 350 euro la loggia, 250 le sale interne, Da Giacomo 230 euro, Giacomo Bistrot 180 euro. Per info e prenotazioni: giacomomilano.com

Feeling Pizza (Bassano del Grappa)

Il locale in centro a Bassano apre le porte alle 19,30 e, dopo l’aperitivo a passaggio con finger food, si entrerà nel vivo con gli antipasti, i Ravioli ai porcini mantecati con burro al tartufo e timo, il Risotto con bisque di gamberi e lime, la Guancetta brasata di vitello servita con il suo fondo, la polenta taragna e bouquet di radicchio Trevigiano. Dopo un sorbetto alla mela verde ecco i dolci: panettone e pandoro con le loro creme. A mezzanotte il tradizionale cotechino con le lenticchie. Tutto il menù sarà accompagnato da una selezione di vini della cantina Feeling, con una bottiglia ogni quattro commensali, oltre a un brindisi con bollicine a mezzanotte. Il costo è di 95 euro per gli adulti, 50 per i mabini con menu dedicato, gratisi i bimbi da 0 a 3 anni. È necessaria la prenotazione, contattando lo 0424401489 o scrivendo a info@feelingpizza.it.

Izé Restaurant (Pilzone)

E’ il ristorante gastronomico adiacente all’hotel Araba Fenice e capitanato dallo chef Carlo Spina. Un ambiente dal design moderno e dai toni caldi che, assieme alla magia del lago, creano un ambiente ideale per la serata più lunga dell’anno. Un ricco aperitivo di benvenuto anticiperà due antipasti, a seguire due primi e la seconda portata sarà a base di Rombo, buerre blanc ai ricci di mare, cavolfiore e quinoa soffiata, poi il dessert Bosco e Sottobosco e, dopo il brindisi di mezzanotte, cotechino con lenticchie e panettone. Menu a 150 euro, acqua e caffè inclusi. Musica live anni Settanta, Ottanta e Novanta. Prenotazioni allo 030 658 8999.

Castel Monastero (Castelnuovo Berardenga)

In un incantevole resort a 5 stelle che sorge tra le mura di un antico monastero medievale immerso nella verdeggiante natura senese, di proprietà della famiglia Marcegaglia, il 2025 arriva con una serata esclusiva coi piatti dello chef stellato Davide Canella: dal gambero rosa con avocado e caviale, la quaglia con tartufo e lenticchie, al piatto signature e già iconico, i ravioli di anguilla. I vini sono selezionati dalla sommelier Manuela Lucarini. La serata sarà animata da un duo musicale che offrirà un repertorio internazionale, mentre dopo mezzanotte si ballerà con una band dal vivo. Prezzo non specificato. Informazioni e prenotazioni su www.castelonastero.com.

AB Il Lusso della Semplicità (Venezia)

Nel ristorante veneziano di Alessandro Borghese un Capodanno all’insegna dell’armonia tra colori, sapori e musica. Si chiama Caleidoscopio – Colors&Food la serata a Ca’ Vendramin Calergi, sede anche del Casinò. Dai cicchetti tipici ai primi piatti ricchi di gusto, dai secondi raffinati alle tradizionali portate di mezzanotte come il cotechino, le lenticchie e l’immancabile Cacio&Pepe. Prezo non disponibile. La prenotazione è obbligatoria con l’acquisto dell’AB Card Capodanno sul sito www.alessandroborghese.com. Info e prenotazioni: reservation@alessandroborghese.com, tel. 0284040993.

Frosch Restaurant & Grizzly Haus (Varena)

Nel piccolo borgo della Val di Fiemme, ai piedi del Corno Nero, un ristorante dalla calda atmosfera da tipica casa di montagna, in cui predominano legno e pietra, ma non mancano dettagli di modernità. Gli chef Sara Bertocchi e Fabrizio Molteni propongono un menu di San Silvestro in cui piatti di carne e di pesce si alterneranno per meglio esaltare gli ingredienti del territorio. A 150 euro a persona. Info al 3773941672.



Ca’ Matilde (Rubbianino)

Sulle colline che circondano Reggio Emilia, nella località Rubbianino di Quattro Castella, un antico casale di campagna che custodisce al suo interno un ristorante una Stella Michelin regno dello chef Andrea Incerti Vezzani, che per la notte più lunga dell’anno ha ideato un percorso gastronomico di 9 portate, in cui non mancheranno le verdure della tenuta che esalteranno ogni piatto di carne e di pesce. Euro 190 a persona. Per info e prenotazioni 0522889560.

Locanda de Banchieri (Fosdinovo)

In una posizione panoramica, con il mare da una parte e le montagne dall’altra, nella frazione Caniparola del comune di Fosdinovo, si trova il ristorante dello chef Giacomo Devoto, che ha messo a punto un menu in cui si potranno provare nuove elaborazioni, ma anche alcuni piatti che sono diventati dei signature come Gambero su Gambero con Tartufo bianco. Prezzo 150 euro a persona. Tel. 3331849263.

Locanda delle Logge (Urbisaglia)

Il ristorante della famiglia Tombolini, con in cucina Andrea e mamma Natalina, ha ideato un bellissimo menu per aspettare il 2025. Con Minestra reale asciutta con patate e tartufo nero, Tortello ripieno di faraona, Syracotto di vitellone con cime di rapa alla senape e dolci natalizi. Il prezzo è 75 euro vini esclusi. Chi vuole può soggiornare in una delle sei romantiche camere. Info e prenotazioni allo 0733506788.

Moma (Roma)

Nel ristorante stellato di chef Andrea Pasqualucci al numero 42 di via di San Basilio un menu a 290 euro che parte dal Cappuccino di carote, zafferano e mandorle, prosegue con Ostriche, composta di scalogno e salsa allo Champagne, Torrone di foie gras, corbezzolo e torta all’anice, Chitarrine al grano saraceno, caprino “Anarchico” e caviale, Risotto al limone, lingua di vitello e salsa verde, Filetto di manzo, rosa di Gorizia, lardo, caldarroste, e fondo al vin brulè e si chiude con Cotechino “Di Vito” e lenticchie e con Crème brûlée ai pinoli e tartufo bianco. Prenotazioni allo 0642011798 e a info@ristorantemoma.it.

Ditirambo (Roma)

Un ristorante a Campo de’ Fiori che propone per la serata del 31 un menu molto tradizionale a cura di chef Antonio Giordano con un tocco di romanità: dopo un fritto all’italiana, un mix di verdure fritte, l’Uovo in camicia con crema di pecorino e tartufo nero scorzone, il Maritozzo di mare, il Risotto con ostrica, mela verde, crème fraîche e caffè, il Tortellone alla genovese servito con un fondo bruno e cipolla croccante, Petto d’anatra affumicato con cicoria, miele, salsa di arancia e fichi secchi. Per concludere in dolcezza, il babà fatto in casa con fragoline di bosco e il millefoglie di panettone artigianale con zabaione al Targa Florio. Costo 150 euro a persone. Tel. 066871626. Piazza della Cancelleria, 74.

Glass Hostaria (Roma)

E’ da anni uno dei ristoranti più iteressanti della città quello acquattato in vicolo del Cinque a Trastevere e che si giova della cucina elettrica di Cristina Bowerman. A Capodanno un menu straordinario, con piatti originali e che costituiscono un vero giro del mondo: Fungo Lion’s Mane in alga kombu, latte di mandorla e uva di mare, Tagliatelle, beurre blanc, pesto di alghe, midollo e ricci di mare. Il prezzo è di 350 euro a persona, le prenotazioni allo 0658335903.

Osteria Fratelli Mori (Roma)

Nel ristorante in zona Piramide per l’ultimo dell’anno un menu a 75 euro che comprende un antipasto misto, un primo, un secondo e un dessert a scelta tra varie proposte. Tra gli antipasti il Fiore di zucca al taleggio e la Frittella di patate e baccalà. Tra i primi Tonnarelli cacio e pepe e Pappardelle al ragù di cinghiale. Tra i secondi Polpette di bollito fritte servite con insalatina di misticanza e Tagliata d’agnello ai carciofi. Finale goloso con la ricotta di Ambrogio con arancio candito e pistacchio caramellato. In va dei Conciatori 10. Tel 3313234399.

Don Pasquale (Roma)

Sotto il grande lampadario a bracci l'atmosfera è quella delle grandi feste nel ristorante dell’hotel Maalot, in via delle Muratte 78, a due passi da Fontana di Trevi. Lo chef Domenico Boschi ha ideato un menu con Pane e burro salato, Tonno rosso, pappa al pomodoro e salsa verde, Crudo di scampi, gazpacho , misticanza e limone, Carciofo, baccalà e bottarga, Triglia in tempura e carote, Acquerello gamberi pompelmo e caviale, Fusilloni ajo ojo scorfano e alghe di mare, Rombo, cavolfiori e tartufo, Cioccolato, arachidi e lamponi. A mezzanotte Lenticchie e cotechino. Prezzo non disponibile. Tel. 06878087.

Pancrazio Locanda Cilentana (Castellabate)

Nell’antico borgo di Castellabate, a picco sul mare, dove si trova il Boutique Hotel Palazzo Gentilcore, celebrazione vivente di arte, storia e cultura, con al suo interno 13 spaziose camere, ognuna diversa dall’altra, e questo ristorante in cui la sera del 31 dicembre sarà servito il ‘gran cenone’ dello chef Pietro Parisi, che sarà un’espressione della sua cucina di cuoco-contadino, rigorosamente all’insegna delle eccellenze e delle tradizioni del Cilento. Menu a 100 euro a persona. Info e prenotazioni a www.palazzogentilcore.it.

Giardini del Fuenti (Vietri sul Mare)

E’ il lounge bar Caveau del Fuenti a ospitare la festa di Capodanno dei Giardini del Fuenti, un angolo di mondo di rara bellezza, di proprietà della famiglia De Flammineis, adagiato tra gli scorci della Costiera Amalfitana. Lo chef Michele De Blasio, insignito quest’anno della stella Michelin per il ristorante gourmet Volta del Fuenti, proporrà una cena raffinata accompagnata da una selezione di cocktail e vini pregiati, con il sottofondo di musica dal vivo. Allo scoccare della mezzanotte un brindisi accenderà i motori della serata aprendo anche la scena musicale after party con DJ set. I prezzi variano a seconda dell’opzione scelta: cenone più after party 260 euro o 290 euro. Solo after party 45 o 55. Info su www.giardinidelfuenti.com.

La Madia Pino Cuttaia (Licata)

Il menu della notte di San Silvestro è un viaggio raffinato che saluta l’anno passato e dà il benvenuto al nuovo con piatti che celebrano la Sicilia più viva senza dimenticare i piatti più tradizionali: “Rosso” in salsa cocktail, Burro e ostrica, Tiepido di mare, Creme brûlée, Ninfea di carciofo spinoso, Bianco e Nero, Cotechino di seppia, Manzo al carbone, Tarte tatin alle mele, Pan pepato allo zabaglione. Costo 220 euro, vini esclusi. E il giorno dopo si replica con lo stesso menu ma senca Cotechino di seppia a 180 euro. Per info e prenotazioni: info@ristorantelamadia.it e prenotazioni@ristorantelamadia.it

Calamosca (Cagliari)

Un locale che sorge proprio sul mare del Golfo di Cagliari, che per Capodanno ha come tema “Scintillante Rosso”.

Si parte da un cocktail studiato per l’occasione dal bar manager delle Terrazze di Calamosca, Danilo Secchi, poi, dopo un ricco buffet con culurgiones artigianali al forno con salsa agliata alla marinara, sashimi di salmone marinato all’ibiscus, majo shiro-miso e sesamo con cipolla croccante e ancora le tradizionali bombas, polpettine di bue rosso locale servite con salsa tare gochujang e fondutina di pecorino sardo, ci si accomoda per assaggiare i piatti ddi chef Michele Ferrara: Fregola sarda con capasanta, porcini e guanciale croccante di Villagrande, mantecata con mascarpone, limone e polvere di porcini, Filetto di corbello gentilmente arrostito con scarola ripassata leggermente piccante e crema di zucca al tartufo. In chiusura, arriva un soffice all’arancia con chantilly alla vaniglia e crema inglese allo zafferano. Musica e dj set fino a notte inoltrata. Tel. 3517030717 e calamosca.it.