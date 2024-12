La fabbrica del cioccolato di Enrico Rizzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Willy Wonka esiste e vive a Milano. O meglio, esiste la sua “fabbrica di cioccolato”. Si trova in via Gian Giacomo Mora (al numero 18) all’interno di un’antica scuderia di fine Settecento e l’ha inaugurata qualche settimana fa il pasticciere, gelatiere e cioccolatiere Enrico Rizzi. Uno spazio a suo modo unico, prima fabbrica “bean to bar” in centro a Milano, la realizzazione di un progetto ambizioso: quello di produrre cioccolato d’eccellenza partendo direttamente dalle fave di cacao, la materia prima del cioccolato destinata alla boutique di via Correnti 5, dove si producono praline e macaron e per le creazioni personalizzate per ristoranti e hotel di lusso della linea cuvée privée.

Enrico Rizzi

Ma La Fabbrica di Cioccolato non è solo un luogo di produzione, ma anche di intrattenimento e formazione. E’ infatti visitabile tutti i giorni dal martedì al sabato e proporrà delle visite guidate per gli appassionati (prenotazioni disponibili sul sito ufficiale www.fabbricadelcioccolato.com). Un’esperienza indimenticabile e immersiva: il percorso inizia nella sensory room, dove, grazie alla tecnologia Virtual Reality 360 che consente una percezione realistica e coinvolgente dello spazio, i visitatori si troveranno in una piantagione di cacao in Perù, vivendo le fasi di raccolta, fermentazione ed essiccazione delle fave. La visita prosegue attraverso la sala di torrefazione, dotata di un moderno impianto a induzione, e la cioccoteca, un ambiente con temperatura e umidità controllate, dove il cioccolato riposa e si affina in spezie, tè e infusi. Infine, nella zona laboratorio, si assiste alla lavorazione delle fave di cacao, dalla separazione delle bucce alla macinazione lenta a pietra che può durare fino a 80 ore.

Ok, vedere e non toccare? No di certo: la visita si conclude con una degustazione guidata di tre o cinque cioccolati monorigine, tra cui le pregiatissime varietà venezuelane Chuao e Porcelana. Inoltre, nella piccola area dedicata agli acquisti saranno disponibili 18 “grand cru” di tavolette declinate in bianco, latte, fondente e massa, ciascuna rigorosamente millesimata, monorigine e accompagnata da una scheda di degustazione.

Tra gli aspetti più rilevanti del progetto c’è anche l’impegno verso l’economia circolare: le bucce delle fave di cacao vengono infatti riciclate in una cartiera per produrre carta ecologica.

Enrico Rizzi è arrivato alla pasticceria dopo un passato di successo nel banqueting. E’ nel 2010 che si orienta verso i dolci e lo fa con un impegno e una dedizione davvero notevoli.

Enrico si dedica a lunghi studi e sperimentazioni sui prodotti e le tecniche e solo quando si sente pronto apre la sua pasticceria con laboratorio artigianale a vista in via Correnti 5 a Milano. Un luogo che non è solo un punto vendita, bensì un vero showroom nel quale ammirare il lavoro della squadra all’opera e degustare tutte le creazioni in diversi momenti della giornata.