Fontanabianca, l’anima austera di Neive

Neive è uno dei comuni storicamente vocato alla produzione del Nebbiolo, forse il più nobile dei vitigni rossi italiani. Qui, a poca distanza dall’austera bellezza di Barbaresco, sorge Fontanabianca, azienda fondata nel 1969 da Franco Pola e attualmente gestita dai figli Aldo e Matteo, che produce vini che incarnano in purezza il gusto e l'identità delle Langhe.

Caratteristica dell’azienda è quella di produrre soltanto vini da monovitigno e da vitigni autoctoni: dal Barbaresco (dei quali oltre alla versione base produce i cru Bordini e Serraboella) al Dolcetto, dal Barbera all’Arneis. La vinificazione avviene in modo naturale e per l’affinamento si prediligono in botti grandi di rovere. La cantina è moderna ma non rinuncia a raccontare il territorio e la sua storia.

Di recente ho avuto l’opportunità di assaggiare tre etichette Fontanabianca, restando favorevolmente impressionato dal rigore e dalla sobrietà dello stile produttivo che ne fa vini assolutamente contemporanei anche se assolutamente identitari.

Il primo dei tre, attenendoci a una progressione naturale, è stato l’Alta Langa, da uve Chardonnay coltivate sulle colline di Neviglie, a 480-500 metri di altitudine, selezionate manualmente e vinificate nel pieno rispetto della materia prima. Si tratta di un metodo classico che subisce una prima fermentazione in acciaio a temperatura controllata e una rifermentazione in bottiglia di 24 mesi. Un vino fresco ed equilibrato, dal colore giallo paglierino intenso e dal perlage fine e persistente. Il naso presenta note floreali e sentori di agrumi e mela fresca. In bocca la spuma è cremosa ma mai aggressiva e lo scarso residuo zuccherino non rende il sorso stucchevole. Uno spumante che va bene come aperitivo o ad accompagnare piatti leggeri a base di pesce o verdure.

Passiamo poi al Langhe DOC Nebbiolo, da uve coltivate a 300 metri di altitudine su suoli calcarei di medio impasto. Il metodo produttivo prevede un piccolo apporto di macerazione carbonica, che gli dà uno sprint decisamente contemporaneo. Dal colore rubino scarico con riflessi granata, ha profilo olfattivo tipico, intenso e floreale, e in bocca è slanciato ed elegante, un vino in jeans di marca. La struttura equilibrata e i tannini educati ne fanno un vino molto versatile, da tutti i giorni, che si sposa con carni bianche, salumi e formaggi.

Infine ecco il Barbaresco DOCG Bordini, da un cru particolarmente rappresentativo del territorio. Il vigneto Bordini è esposto a Sud e situato a circa 300-330 metri di altitudine su suoli calcarei di medio impasto. Le sue vigne sono storiche, con 60-70 anni di vita, ciò che le rende delle testimoni della memoria viticola delle Langhe. La vinificazione segue metodi tradizionali, con un affinamento in botti di legno e tini per 12-15 mesi, che esaltano la complessità del Nebbiolo senza comprometterne l’identità varietale. Questo Barbaresco si esprime magnificamente già in gioventù, ma promette anche una notevole longevità. Al naso esibisce profumi soavi di violetta e spezie gentili che poi cedono il passo a note terziarie.

Al palato è persistente, raffinato e perfettamente equilibrato, con una struttura importante sostenuta da una freschezza vibrante. La gradazione alcolica è di 14 gradi. Un vino solenne, sottile, che ben accompagna piatti strutturati come brasati, arrosti, selvaggina, formaggi stagionati e perfino l’aromaticità di una buona cucina asiatica.