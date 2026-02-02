Hampden 15, un rasta-rum in smoking

In molti sostengono che esistano tanti rum quanti sono non i suoi produttori, ma addirittura i suoi bevitori. Si esagera, ma si sa, il distillato di canna, spirito da pirati, è incline alle iperboli quanto è allergico alle categorie. E quindi non è un caso se uno dei brand più riconoscibili e in controtendenza rispetto al mercato calante è Hampden, il re «funky» dello stile giamaicano.

Piccola premessa: storicamente, il rum prodotto nella zona di Trelawny è sempre stato caratterizzato da grande corpo e da un'insolita concentrazione di «congeneri», ovvero quelle componenti chimiche assicurano sentori di frutta tropicale, come ad esempio gli esteri. Non a caso, questo stile di rum è definito «high esters» e viene utilizzato persino in cosmetica per la sua potenza aromatica. Hampden, fondata nel 1753 e oggi di proprietà dei francesi di La Maison du Whisky e di Luca Gargano dell'italiana Velier, è l'alfiere indiscusso.

Amatissimo dai bartender, poiché le sue note inconfondibili danno vita a cocktail unici, adorato dai cultori dei gusti forti, Hampden lancia ora la sua fuoriserie, ovvero il primo rum invecchiato 15 anni. Un traguardo incredibile per una distilleria che prima dell'ingresso di Gargano non aveva di fatto mai invecchiato il suo distillato, che veniva venduto bianco. C'è un motivo: non invecchiato, il rum di melassa è un tripudio tropicale, che tende a ingentilirsi con la maturazione in legno.

E infatti, dopo 15 anni non siamo più nei territori del carnevale feroce di ananas e smalto: il «mark» (la ricetta) usato è il LROK, che prevede fra i 200 e i 400 grammi di esteri per ettolitro, quando il DOK arriva a 1600, e il risultato è un rum ricchissimo, che al succo tropicale aggiunge note di crema all'uovo, con screziature vegetali e una rotonda patina di legno, in grado di levigare certe asperità. Il dna c'è, ma si somma l'eleganza, un rasta in smoking semplicemente strepitoso.

Hampden 15 yo, 50%, 379 euro