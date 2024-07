Jake&Coke, l’America in lattina

Ascolta ora 00:00 00:00

Jack Daniel’s e Coca-Cola. Potete immaginare qualcosa di più americano? Il Jake&Coke, mix tra il mitico Tennessee whiskey e l’altrettanto famosa bevanda gassata di Atlanta in Georgia è da sempre uno dei più ordinati “bar-call”, ovvero cocktail che recano marchi specifici. Leggenda vuole che le due bevande americane siano state per la prima volta miscelate assieme nel 1907 anche se nessuno ha preso nota del nome di chi ha avuto questa idea. Quanto al luogo, si ipotizza che la scoperta si sia verificata a Chattanooga, nel Tennessee. Di certo da allora gli appassionati del Jake&Coke sostengono che il carbone da acero da zucchero così caratteristico del Jack Daniel’s sia perfettamente bilanciato dalla freschezza e dalla frizzantezza della Coca-Cola. In Italia questo mito ha preso un po’ meno piede ma oggi anche noi possiamo verificare se si tratta di un matrimonio perfetto bevendo la versione “ready to drink” (RTD), in una elegante lattina nera da 35 cl che unisce i due brand. Un cocktail premiscelato e dal grado alcolico di 5° (in Italia, negli Stati Uniti è di 7°) che è sbarcato inizialmente sul mercato messicano, poi nel 2023 è arrivato negli Stati Uniti e oggi è anche in Italia. “Jake&Coke è un cocktail che i consumatori conoscono e apprezzano in tutto il mondo – dice Dallas Cheatham, direttore del marchio RDT di Jack Daniel’s – con origini che risalgono a più di un secolo fa. E oggi siamo entusiasti di presentare il cocktail in un formato coerente, comodo e portatile”.

Jack Daniel’s è stata registrata ufficialmente dal governo degli Stati Uniti nel 1866 con sede a Lynchburg, in Tennessee come prima distilleria nazionale e per questo è compresa nel National Register of Historic Places. Produce il famoso Jack Daniel’s Old n° 7 Tennessee Whiskey oltre al Gentleman Jack Double Mellowed Tennessee Whiskey, al Single Barrel Tennessee Whiskey, al Tennessee Honey, al Tennessee Fire, al Tennessee Apple, al Tennessee Rye, al Sinatra Select e al Jack Daniel’s RTD. Jack Daniel’s è presente in oltre 170 Paesi del mondo ed è valutato come il marchio di alcolici più prezioso al mondo secondo Interbrand.

Altrettanto ricca la storia di Coca-Cola, uno dei brand più riconosciuti al mondo in assoluto. Fa capo alla The Coca-Cola Company che detiene numerosi marchi di bevande globali ciascuno dal valore inestimabile. Oltre a Coca-Cola, Fanta e Sprite produce e distribuisce in oltre duecento Paesi del mondo bevande di idratazione e di sport, a base di tè e caffè, bevande nutrizionali, succhi, latticini e vegetali. Coca-Cola è un’azienda che ha un forte impatto sulle comunità e sul pianeta che negli ultimi anni ha cercato di diventare positivo grazie al rifornimento idrico, al riciclaggio degli imballaggi, a pratiche di approvvigionamento sostenibile, alla riduzione delle emissioni di carbonio lungo tutta la filiera. Con tutti i partner di imbottigliamento The Coca-Cola Company dà lavoro a 700mila famiglie in tutto il mondo.

La lattina e la confezione includono chiari simboli che

affermano che la bevanda deve essere bevuta responsabilmente e solo in età legale in cui è consentito bere alcolici. Jack Daniel’s e Coca-Cola RTD aderiranno alle pratiche di marketing responsabile previste da entrambi i brand