Laphroaig e Suntory, all’Hyatt il viaggio tra Scozia e Giappone

Un viaggio tra Scozia e Giappone, rimanendo comodamente seduti in uno dei luoghi più chiccosi di Milano. What else? Per decollare la lista whisky dell'after dinner compilata dal «Mio Lab», il cocktail bar di Park Hyatt, regno del bar&lobby manager Alessandro Iacobucci Vitoni. «Fedele alla sua identità di laboratorio di idee - assicurano-, il Mio Lab interpreta il whisky come un linguaggio universale, capace di raccontare mondi lontani attraverso aromi, texture e rituali». Doppia degustazione e due diverse anime: quella più selvaggia delle coste scozzesi e quella pura e meditativa del Sol levante. E così dal cuore dell'isola di Islay arriva Laphroaig, la Bibbia del torbato con le sue note di fumo, salsedine e legno bruciato a raccontare il carattere ruvido di una terra che affina da secoli l'arte della distillazione: percorso di tre bicchieri da 6cl (38) serviti su base di legno: Laphroaig Quarter Cask intenso e speziato, dalla profondità aromatica; Laphroaig The Cask Lore miscela rara e complessa, creata dai maestri della distilleria come omaggio alla tradizione. Lore in gaelico significa passaggio, inteso anche come trasmissione di conoscenze da generazione in generazione e Laphroaig 10 YO Sherry Oak Finish dove la torba incontra la dolcezza vellutata delle botti di sherry. A disposizione anche il cocktail Scotland Wave (28) composizione elegante di Laphroaig Quarter Cask, limone, sciroppo di zucchero, more, bitter alla liquirizia, spray di assenzio e crosta di liquirizia e sale.

Se la Scozia è l'origine, il Giappone è l'evoluzione spirituale. Suntory è pioniere del whisky nipponico con i suoi distillati capaci di evocare la calma e la purezza della natura giapponese. E quindi Suntory Yamazaki 12YO morbido e fruttato, simbolo del primo whisky single malt del Giappone; Suntory Hakushu 12YO fresco ed erbaceo, distillato tra le foreste del Monte Kaikomagatake; Suntory Hibiki Harmony un blend equilibrato.

Tre bicchieri da 6 cl (58), accompagnati per chi lo desidera dal cocktail Sakura Serenade (30), un tributo poetico composto da Hibiki Harmony, Cocchi Storico e Fernet Branca, con peel d'arancia in profumo. In pairing, il cioccolato selezionato dal pastry chef Alessio Gallelli per esaltare le sfumature di ogni whisky.