Legre distilla l’anima unica del caffè

Avete presente il Caffè Borghetti allo stadio? Ecco, dimenticatelo. Pensate invece all'idea platonica del caffè, a una sintesi sensoriale di chicchi, frutti, fiori e delle foreste in cui cresce. Difficile, vero? Perché un prodotto così non esisteva. Finora.

«Legre» è esattamente questo, il distillato che coglie l'anima del caffè. Anzi, di una delle sue varietà più pregiate: il caffè Geisha che cresce in condizioni semi-selvatiche a Panama sulla nebbiosa Misty Mountain, a 1800 metri di altitudine. Lo coltiva Justin Boudeman, fondatore di Longboard Specialty Coffee, ed è a lui che si deve l'idea di partire da questo caffè rarissimo e prezioso (10mila dollari al chilo, 70 a espresso...) per creare un distillato.

Tutto nasce da una serata in pizzeria in Trentino. Con Justin ci sono Francesco Bernasconi, importatore di caffè, e gli chef Alessandro Gilmozzi e Corrado Scaglione. Perché non provare a ricreare nel bicchiere i profumi della piantagione, perché non inventare un'esperienza liquida unica? I quattro si rivolgono alla famiglia Dolzan, da generazioni alla guida di Villa de Varda, eccellente distilleria di grappa a Mezzolombardo. Iniziano gli esperimenti, perché la materia prima è ben più complessa delle vinacce. Legre - che sta per «Legacy reserve» - è un blend di tre distillati differenti, perché tre sono le (delicate) materie prime: i fiori, la polpa - detta cascara - e i chicchi verdi. Ognuna ha tempi e temperature di infusione diverse, nonché diverse gradazioni. Un rompicapo sensoriale che Mauro Dolzan ha risolto con una perizia miracolosa.

Il risultato è in effetti un distillato etereo, in cui la parte floreale è esuberante.

Fresco, quasi botanico, eppure con una dolcezza piena e carnosa al palato, con note esotiche e poi una dimensione di caffè (non tostato!) infinita. Un viaggio emozionante, sebbene elitario. La prima edizione è limitata a 700 preziosissime bottiglie. Ogni rarità ha un prezzo, figuriamoci l'unicità.

«Legre. Essence of Giesha», 47%, 1.500 euro