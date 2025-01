Parte da New York il viaggio americano dei Cerea

Ascolta ora 00:00 00:00

I fratelli Cerea vanno in America. La famiglia più di successo della ristorazione italiana parte oggi per un viaggio gastronomico alla scoperta delle innumerevoli identità gastronomiche degli Stati Uniti, che creano orizzonti di interpretazione multiformi e sorprendenti. Il progetto si chiama “US IS US”, e parte oggi con la presenza Da Vittorio a Brusaporto, il ristorante tristellato cuore del piccolo impero del gusto e dell’ospitalità, della chef Victoria Blamey del Blanca. Cilena di origine, ma da anni residente nella Grande Mela, ha inaugurato il suo ristorante a gennaio 2024, conquistando in meno di due mesi il secondo posto nella classifica dei 100 locali preferiti dallo storico critico gastronomico del New York Times, Pete Wells.

Victoria porterà a Brusaporto la sua audace filosofia di cucina, proponendo alcuni dei suoi piatti signature, ma accettando anche di reinterpretare, come prevede il format, un paio di classici del ristorante guidato dalla famiglia Cerea, in questo caso l’Uovo all’Uovo e gli Spaghetti di tonno con bagnacauda e crumble di pistacchi. Piatti che la Blamey rileggerà secondo i propri codici espressivi, ciò che trasformerà la cena non in un semplice “quattro mani, dunque” ma nella celebrazione della capacità di osare, unita a visione, curiosità e inclusività: valori che si applicano non solo ai talenti che hanno deciso di partecipare al progetto, ma che sono insiti nel Dna di Da Vittorio sin dalla sua fondazione.

“Già il nome US IS US – spiegano i Cerea - si presta a una duplice interpretazione: non solo quella che ognuno di noi è ciò che è, ma anche che le collaborazioni che oggi instauriamo arricchiscono la nostra idea di cucina e ci avvicinano ancora di più alla dinamica scena gastronomica americana. Abbiamo deciso di aprire questo format partendo dalla città più iconica degli States, perché ha saputo integrare al meglio - anche gastronomicamente - le anime, culture e identità di chi l’ha scelta. La cucina newyorkese è aperta alla contaminazione e affrancata dagli storici canoni dell’alta cucina europea: è per questo che oggi sta ridefinendo la stessa concezione del fine dining”.

La cena di oggi costa 350 euro a persona e può essere prenotata (nel caso ci siano ancora posti) allo 035681024 o all’indirizzo mail info@davittorio.it. Il progetto US IS US proseguirà prossimamente facendo tappa a Miami e Los Angeles, dove lo scouting è in atto.

Da Vittorio è uno dei ristoranti più importanti in Italia. Nato nel 1966 con l’apertura della prima insegna a Bergamo, voluta da Vittorio Cerea e sua moglie Bruna, si è poi trasferito a Brisaporto ed è diventato il centro del Gruppo Da Vittorio, un sistema di business articolato in diverse aree di offerta, tutte accomunate dallo stesso obiettivo: offrire ai propri clienti un’esperienza d’eccellenza a tutti i livelli. Ne fanno parte i ristoranti Da Vittorio St. Moritz e Da Vittorio Shanghai (entrambi due stelle Michelin dal 2020); la Dimora, sempre a Brusaporto, che con le sue 10 camere di charme fa parte del circuito Relais&Châteaux; la Pasticceria Cavour 1880, piccolo gioiello ristrutturato a Bergamo Alta e da tempo inserito nella lista dei Locali Storici d’Italia, cui si aggiunge ora la Locanda Cavour. Poi ci sono consulenze per realtà di prestigio come Terrazza Gallia a Milano e Allianz Stadium a Torino; non ultima, l’apertura di DaV Cantalupa, il pop up restaurant con una formula di cucina più informale e giocosa, ora seguita da DaV Mare presso lo Splendido Mare di Portofino e DaV Milano by Da Vittorio in Torre Allianz a City Life. Infine c’è il catering, un modello di ristorazione esterna pret-a-porter considerato tra i migliori al mondo e c’è un sistema di ristorazione collettiva che offre competenza e qualità in ogni ambito. La visione di papà Vittorio è oggi portata avanti dai cinque figli insieme alla Signora Bruna: Enrico, detto Chicco, e Roberto (Bobo), sono entrambi executive chef.

Francesco è responsabile della ristorazione esterna, e degli eventi. Rossella è general and product&innovation manager. Barbara è responsabile delle attività di charity. Mamma Bruna continua a supervisionare il lavoro della famiglia.