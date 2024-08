Saint Georges Premier, un menu da Formula Uno

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma chi l’ha detto che in un gran premio di Formula Uno vince solo la velocità? Ci si può anche godere con tutto comodo una cucina leggera e di qualità. Almeno questo sarà possibile a Monza, dove nel prossimo fine settimana (da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre) si svolgerà la 94esima edizione del Gran Premio d’Italia (l’89esima ospitata dal circuito brianzolo) e tappa tra le più suggestive del campionato mondiale di Formula Uno.

Per l’occasione il ristorante Saint Georges Premier situato all’interno del parco di Villa Reale di Monza proporrà un menù ad hoc per chi all’adrenalina della velocità voglia unire anche i piaceri più raffinati della tavola. Partner ufficiale del Gran Premio di Formula Uno di Monza e designato come area hospitality diurna per gli ospiti, il Saint Georges Premier, specializzato in eventi esclusivi privati e aziendali e in grado di ospitare fino a 300 persone, ha studiato un pacchetto che include biglietti premium nella Tribuna Parabolica (ma gli ospiti potranno scegliere anche qualsiasi altra tribuna), il brunch/buffet con ampia scelta di piatti di ogni genere presso il Saint Georges Premier e il transfer dal ristorante alla Parabolica e viceversa. Inoltre il grande salone al piano terra sarà allestito a tema: verrà anche installato un simulatore utilizzabile dai clienti e grazie a un maxischermo saranno visibili tutte le prove e le gare dall’autodromo.

Il Ristorante Saint Georges Premier ha mantenuto intatto il suo fascino storico nel corso degli anni, offrendo un’esperienza gastronomica unica, in un luogo privilegiato all’interno del parco di Monza immerso nella bellezza del verde circostante, dove la sensazione è di essere fuori dal tempo a soli “due passi” dalla città. La posizione, insieme all’ampio giardino esterno, adornato da dehors e gazebo, rende questo ristorante unico nel suo genere. Proprio per esaltare il prestigio del luogo e in considerazione del fatto che la cucina, seppur classica e della tradizione, è in eterna evoluzione, il Saint Georges Premier ha affiancato alla sua attuale brigata la consulenza dell’executive chef Roberto Conti già stellato Michelin al Trussardi alla Scala, che ha alleggerito e impreziosito il menu senza stravolgerlo, per dare continuità ad un locale storico apprezzato dai suoi affezionati clienti.

Conti lavora assieme al resident chef Davide Marcelli per mantenere la tradizione dei piatti accontentando e fidelizzando così i clienti meno inclini all’avventura ma anche portando innovazione in cucina per diventare attrattiva per quei nuovi clienti più avvezzi agli stilemi del fine dining contemporaneo legati alla stagionalità, alla territorialità e ai link internazionali.

Così il percorso culinario comprende un classico un po’ anni Ottanta come il Risotto Carnaroli al fine champagne, che da sempre conquista i frequentatori del locale, e altri evergreen come il Torcione di foie gras in pan brioche con composta di susine e il Filetto alla Rossini ma anche piatti un po’ più coraggiosi come l’Uovo morbido con spinaci, parmigiano e nocciola, Scampi, piselli, chorizo e frolla salata, il Tortello d’anatra con latte al parmigiano e fondo d’anatra e il Sandwich di sogliola, cardoncelli, nocciole e teriyaki.