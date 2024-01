Santiago de Cuba 20 Years Old, tutto il languore dei Caraibi

Il Ron Santiago de Cuba 20 Years Old Extra Anejo Gran Reserva arriva dalla “cuna del ron ligero”, la città di Santiago de Cuba, una città languida e musicale nell’angolo sudorientale dell’isola caraibica, dove cresce una canna da zucchero particolarmente esuberante che a sua volta dà vita a un rum, anzi a un Ron, dolce e vellutato.

Torna sul mercato con una nuova veste, una bottiglia serigrafata con immagini della città e contenuta a sua volta in una scatola minuziosamente lavorata, Il Santiago de Cuba 20-Years-old, presentato nel corso di una serata al Frameless di Londra accompagnata di piatti dello chef Ruben Acosta e con l’accompagnamento di un video girato dal grande ballerino Carlos Acosta, che di questo rum è testimonial. È invecchiato in piccole botti di quercia bianca e, secondo le rigide norme produttive di Cuba, riporta in etichetta l’età della componente più giovane tra quelle usate per crearlo. I Maestros del Ron Cubano hanno lavorato a lungo per disegnare la silhouette di questo prodotto: morbido e corposo al tatto, esibisce aromi di caffè, di cioccolato, di cacao, di caramello che si dimenano tra il dolce e il secco, con un finale speziato che ben bilancia il vanigliato del rovere. Un rum da dopo cena, magari accompagnato da un po’ di cioccolato fondente che ne sottolinea la suadenza. Per il bicchiere fate voi, ma un Old Fashioned o un bicchiere da Cognac svolgeranno alla grande la loro mansione.

Le botti sono un punto forte del Ron Santiago de Cuba 20 Years Old Extra Anejo Gran Reserva. “È un privilegio lavorare con botti che sono state utilizzate per più di novant’anni e con qlcune delle riserve più lingeve che abbiamo alla Don Panchi - dicono Tano Palencia e Julio Ayán Rey, i Maestros del Ron cubano che hanno lavorato a questo distillato e si sono adoperati per creare questo distillato -. I nostri rum sono destinati a coloro che cercano l’aroma e il gusto di Cuba e la nostra espressione 20 anni non fa eccezione, la vogliamo autentica e impossibile da imitare. Per almeno due decenni questo prodotto ambrato ha riposato accanto ad alcune delle riserve più antiche di Cuba, assorbendo i suoni della città di Santiago per creare un rum che danza in ogni bicchiere”.

Ron Santiago de Cuba è un marchio leggendario della tradizione rumistica del Sud-Est dell’isola, celebre per la produzione dell’Extra Anejo 11 anni, considerato dagli esperti particolarmente adatto in mixology, in particolare per il daiquiri. Il forte investimento nel rilancio del 20 anni Extra Anejo Gran Reserva si spiega, come racconta Sara Playa, marketing manager dell’azienda, con il desiderio di capitalizzare “la forte crescita registrata negli ultimi anni nella categoria dei rum di fascia alta. I volumi premium e superiori sono destinati ad aumentare in media del 6 per. Cento su base annua tra il 2021 e il 2026 mentre i valori del 6,5 annuo nello stesso periodo di tempo. Questa crescita è in gran parte guidata dai consumatori che continuano a cercare prodotti ricchi di autenticità e di legami con il territorio di provenienza”. Santiago de Cuba è distribuito in Italia da Rinaldi 1957.