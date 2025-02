Il Serpente secondo Ba

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ristorante cinese in via Sanzio a Milano, punto di riferimento assoluto per questa cucina in città, propone fino al 12 febbraio un menu a pranzo e a cena ispirato al segno dello zodiaco cinese che è “entrato” il 29 gennaio. Le sue caratteristiche danno vita a un menu di altissimo livello che viene proposto a 118 euro: il piatto migliore? I Lamien con ragù pechinese, di grande profondità Saggezza, intuizione, trasformazione. Sono le caratteristiche del Serpente di legno, il segno dello zodiaco cinese che è “entrato” lo scorso 29 gennaio e che ha dato inizio a due settimana di festeggiamenti. Che hanno molte ritualità, pubbliche e familiari, ma anche – come tutte le feste – una rilevante parte gastronomica. Tra i locali milanesi che meglio interpretano questa ricorrenza c’è Ba Restaurant al numero 22 di via Raffello Sanzio, che fino al prossimo 12 febbraio propone un menu dedicato, con piatti rituali legati alla simbologia del serpente Un menu ricco, che dop degli amuse bouche (Uovo di quaglia cotto nel tè con una salsa di uovo e salsa di soia, Nido di pasta kataifi con maionese a base di latte di soia, Cetrioli con una salsa a basa di arachidi, menta, coriandolo, basilico tailandese cocco, Anacardi alle spezie e Pop corn aromatizzati) entra nel vivo con lo Yusheng: un’insalata della prosperità con salmone crudo, rapa bianca, rapa gialla, carote, pomelo, arachidi, iceberg, cavolo viola e chips di taro fritto.

La liturgia pretende di mescolare tutto dal basso verso alto, pronunciando frasi di buon augurio, ciò che propizia fortuna e prosperità. Poi c’è un assortimento di ravioli, davvero magnifici: Barbabietola rossa e capasanta, Cavolo viola e astice, Spinaci e verdure black cod e tartufo nero, Anatra piccante e cesti di porri, e a fianco Spicy sichuan wanton. Poi un’Ombrina Chong-you, che arriva dal Gargano ed è cotta solo al vapore, alla base un letto di tofu morbido, salsa di soia acqua e un pizzico di zucchero, cipollotto, ginger, olio bollente scottato. Quindi ancora dei Lamien, pasta fatta a mano tirata, condita con un ragù pechinese, manzo, pasta di soia gialla, vino di riso funghi shiitake freschi e bambu. Un piatto di grande profondità. Chiude la parte salata il Maiale di latte cotto a bassa temperatura poi passato in padella (passaggio che dona croccantezza), caviale siberiano, due tipi di salse all’aglio nero fermentato e composta di mela, accompagnato da Wa wa cai, delle sapidissime puntarelle di senape con zenzero e bacche di goji. Chiusura con il Dolce della fortuna, un cremoso al cioccolato bianco profumato alla mano di Buddha, gel di mandarini e zenzero, arachidi sabbiate, cialda croccante e gelato al sesamo nero e delle Palline dolci al sesamo che ricordano dei mochi fritti.

Il prezzo del menù, proposto a pranzo e a cena, è di 118 euro a persona, con la possibilità di aggiungere l’abbinamento vini con otto calici al prezzo di 85 euro: Franciacorta Extra Brut Camossi, Verdicchio di Matelica Grillì 2022 Villa Collepere, Roero Arneis Riserva Perdaudin 2022 Angelo Negro, Sauvignon Collio Ronco Delle Mele 2023, Merlot Cortona Leuta 2019, Barolo Albe 2020 G.D. Vajra, Malvasia Passita “Ora Felice” 2021 La Tosa. Ba Restaurant è un punto di riferimento assoluto per la cucina cinesi di altissimo livello. Nato nel 2011 da un’idea di Marco Liu, imprenditore e fratello di Giulia (Gong) e di Claudio (Iyo, Iyo Kaiseki, Iyo Omakase), intenzionato a portare a Milano un’evoluzione gourmet della cucina cinese con ispirazoni anche italiane. La parola “Ba” scelta come nome del ristorante significa sia “otto”, numero simbolo di armonia, stabilità e prosperità, sia “padre”. La cucina è di grande eleganza, così come l’ambiente, ispirato ai simbolismi orientali più celebri.

Il ristorante ha ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti, come i Tre Mappamondi da Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso. Tra le figure fondamentali di Ba mi piace ricordare il carismatico sommelier Marco Spini, che cura una cantina di grande profondità- Ba Restaurant Via Raffaello Sanzio 22, Milano +39 02 46 93 206 www.ba-restaurant.com