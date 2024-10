Sono 498 i Tre Bicchieri del 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono 24.772 (su circa 40mila degustati) i vini considerati nell’edizione 2025 della Guida Vini d’Italia, giunta alla sua 38esima edizione, la più importante d’Italia, un punto di riferimento fondamentale per appassionati e addetti ai lavori, con un occhio sempre più rivolto al mercato. “Il lavoro che sta dietro alla Guida è immane - commenta Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso -. Sono orgoglioso di un team di quasi 70 esperti, coordinati dai curatori Giuseppe Carrus, Gianni Fabrizio e Marco Sabellico. Mai come in questo momento è urgente raccontare la bellezza condensata in un buon bicchiere di vino. Non parliamo solo di territorio, paesaggio e valore umano ma di un vero e proprio stile di vita: uno sguardo curioso sul mondo.

Dopo aver assaggiato quasi 40mila campioni siamo in grado di scattare una foto ad alta risoluzione del mondo del vino italiano che ha davanti grandi sfide. Un universo di affascinante complessità, in perenne evoluzione. Come la nostra Guida”. Con l’occasione il Gambero Rosso lancia anche un nuovo e ambizioso corso dedicato al Vino del Futuro, coordinato dal professore Attilio Scienza, con un programma didattico trasversale, articolato in quattro moduli a distanza per un totale di 150 ore di lezioni on demand, oltre a seminari in presenza, rappresenta un viaggio completo della filiera: dalle novità in vigna a quelle del mercato, modelli di business e nuovi linguaggi tra storytelling e mondo digitale.

Ma torniamo alla guida. Una delle novità è la sezione dedicata ai vini rari, pensata per dare spazio alle realtà vitivinicole più piccole: cinquanta grandi bottiglie a tiratura limitata capaci di accendere la curiosità dei collezionisti. Sono invece 498 le etichette che si fregiano dei Tre Bicchieri, il punteggio massimo della guida, con in testa la Toscana con 91 etichette e poi il Piemonte con 75. Dodici invece i premi speciali Vini d’Italia 2025. Partiamo dai vini: la bollicina dell’anno è l’Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico Pas Dosé Poggio dei Duca 2019 di Calatroni. Il bianco dell’anno l’Alto Adige Sauvignon Gran Lafóa Riserva 2021 di Colterenzio. Il rosato dell’anno è l’RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2023 di Avanzi. Il rosso dell’anno è il Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Riserva 2019 di Torre a Cona. Il vino da meditazione dell’anno è il Moscato Passito al Governo di Saracena 2015 di Feudo dei Sanseverino. Infine il premio per il migliore rapporto qualità-prezzo è il Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro 7Bio di Settecani.

Altri premi speciali sono per le cantine. Quello per il Progetto solidare è andata alla cantina friulana Lis Neris. Quello per la cantina emergente a Maugeri, sull’Etna, quella per la vitivinicoltura sostenibile ai Resistenti Nicola Biasi e quello per la cooperativa dell’anno alla marchigiana Belisario, nella zona del Verdicchio di Matelica. Il viticoltore dell’anno è Mario Fonana a Castiglione Falletto, in Piemonte, mentre il premio più importante, quello per la cantina dell’anno, è andato alla trentina San Leonardo, una tenuta che da oltre 300 anni è custodita dalla famiglia Guerrieri Gonzaga, un luogo che, oltre che produrre grandi vini di stile bordolese ma con l’anima profondamente italiana, è un luogo di pace e di bellezza che ha ispirato e continua a ispirare tutti i viticoltori della regione, e non solo.

