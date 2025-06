Spaghetti, pizza e dolce al bicchiere: il menu delle nozze di Bezos

Siamo onesti, tutto questo matrimonio infinito Jeff Bezos-Lauren Sanchez è, prima di ogni altra cosa, un inno all’Italia. E da italiani dovremmo esserne fieri. Le location, l’indotto, le donazioni. I Mcamericani si sono inchinati al nostro Paese, altro che prenderlo in ostaggio. Naturalmente anche il menù di questa sera, per la cerimonia del “sì” all’isola di San Giorgio Maggiore, è completamente nostrano. Perché figurarsi se un popolo che vanta un menù nazionale che pare studiato da Walt Disney, non impazzisce per il nostro cibo… Ma i Bezos hanno cambiato Regione. Dopo lo (stra)omaggio a Venezia, è toccato al Sud. E’ arrivato tutto, pare, dalla Costiera, assieme allo chef stellato Fabrizio Mellino del ristorante “Quattro passi” di Nerano con i mitici spaghetti che prendono il nome dal luogo. Sono fatti con le zucchine fritte e il provolone del Monaco e per il dessert, sembra abbiano optato per un dolce al bicchiere: monoporzioni di ricotta e pere. E prima, a circuire i duecento ospiti dal buffet, anche la pizza (immancabile quanto inconsueta per dei festeggiamenti di tale tenore) impastata da Ciro Oliva, il giovane pizzaiolo della storica Concettina ai Tre Santi di Napoli.

Intanto proseguono, fino all’ultimo, le indiscrezioni sulla serata (pare canteranno Lady Gaga ed Elthon John e ci saranno spettacoli pirotecnici) e sul contorno della serata: qualche ora fa è atterrato all'aeroporto di Venezia il Ceo di Kering, Francois-Henri Pinault. L'imprenditore è salito su un taxi acqueo per raggiungere l'hotel da dove partirà per partecipare al matrimonio. E in laguna è stato avvistato anche John Elkann. Mentre al momento della sua uscita dall’hotel Aman, Jeff Bezos è stato inseguito da una scia di paparazzi in motoscafo come in una scena di Mission Impossible. La sposa si è recata nel luogo delle nozze (sono simboliche, quelle vere sono già state celebrate negli Usa) già nel pomeriggio. “Sto vivendo una favola, sono troppo felice” pare abbia confessato poco prima di andare a prepararsi per la cerimonia degli anelli.

Come darle torto? E chissà gli anelli…

C’è ancora tassativo riserbo anche sull’abito (uno dei ventisette che ha spedito giorni fa nei bauli) che indosserà stasera. Invece è stato reso noto che gli sposi non hanno voluto doni, solo opere di bene.