"The Spring" di Eileen Wilson da New York al Principe di Savoia

Mixology e superalcol questa settimana con la terribilmente fascinosa deejay che rievoca le atmosfere messicane e sudamericane del Dia de muertos, mentre al bancone è all'opera Eileen Wilson (nella foto), ormai nome di culto tra i banconi non solo newyorkesi. Perché tra i tessuti e i colori recentemente griffati Missoni del «Principe Bar» all'interno del Principe di Savoia, ospite del bar manager Daniele Celli e con la partnership di Tequila Enemigo, qualche giorno fa c'era la head bartender del 2 stelle Michelin «The Modern», interno al MoMa, il Museum of Modern Art di New York. Un'esclusiva guest bartending per cocktail d'autore che il Principe, con il suo direttore Ezio Indiani, promette di replicare.

Questa volta la drink list a quattro mani esibisce altrettante creazioni inedite, in bilico tra ricerca rigorosa dell'equilibrio e sperimentazione. E quindi ecco il «Bal Tabarin Dance», long drink vivace e aromatico a base di Enemigo Tequila Reposado, Cordiale al pompelmo chiarificato, Cassis, limone e Amaro Novies, con finale effervescente dato dalla birra. Contrasti decisi per il «Severini» con Sciroppo di zucchero, Lime e Midori - liquore verde al melone prodotto in Giappone - a bilanciare la Salamoia di olive, Enemigo Tequila Blanco e Club soda. Inarrivabile, per il gusto di chi scrive e ha assaggiato, «The Spring» che combina lo Sherry Fino con l'eleganza del Vermouth Dolin bianco e la Tequila Enemigo 55 Blanco. Molto interessante il «Futurist» dai sentori speziati e liquorosi dati da Assenzio, Crema di cacao, Ancho Reyes e Sherry East India Solera intrecciati a un blend di Rum preparato da Eileen e all'Enemigo Tequila Añejo Cristalino.

«Con questo menù - assicura chi ha organizzato -, Eileen Wilson e Daniele Celli danno vita a un racconto liquido dove l'alta miscelazione diventa il linguaggio comune».

E si può dire che è così anche ora che, partita Eileen Wilson, a Milano rimane Daniele Celli, talentuoso abruzzese che ha mosso i primi passi nei bar australiani. Dopo diverse esperienze, arrivano il «Mag» e poi il «1930», celebre e celebrato speakeasy milanese. Ora il prestigioso bancone del «Principe».