Tenuta Perano, le vibrazioni del Chianti Classico

Ascolta ora 00:00 00:00

Perano è una delle nove tenute toscane della Marchesi Frescobaldi, famiglia millenaria che da Pomino a Nipozzano, da Montalcino a Montepulciano, da Bolgheri a Gorgona costituisce un eccezionale repertorio delle varie anime enologiche della regione.

In questo caso siamo nel cuore del Chianti Classico, in un anfiteatro naturale a 500 metri di altitudine, esposto a sud-ovest con condizioni pedoclimatiche peculiari che donano al Sangiovese un’espressione particolarmente elegante e ricca di personalità. Ho di recente avuto l’occasione di assaggiare l’annata 2022 del Chianti Classico Docg Tenuta Perano, un vino frutto di un’annata davvero propizia. Dopo un inverno ricco di precipitazioni e caratterizzato da mattinate gelide, la primavera è stata piacevole e regolare, favorendo germogliamento e fioritura. Poi l’estate assolata ma punteggiata da piogge rigeneranti, soprattutto nel meso di agosto, ha consentito una maturazione equilibrata, regalando profumi intensi e una piacevole morbidezza tannica.

La vendemmia è iniziata il 18 settembre, le uve raccolte manualmente sono state vinificate con una lunga macerazione per estrarre al meglio le sostanze polifenoliche. Successivamente, un periodo di maturazione di 12 mesi in barrique e acciaio e un’ulteriore sosta in bottiglia hanno completato il bagaglio aromatico del vino. Il vino si presenta di un colore rosso rubino brillante e intenso, il naso richiama i frutti di bosco (lampone, mora, mirtillo) e poi vira su eleganti note speziate con surfano su una scia balsamica. Al sorso è masticabile, corposo, dai tannini fitti e avvolgenti e reso vibrante da freschezza e sapidità. Il prezzo si aggira attorno ai 15 euro.

Gli altri vini della tenuta sono il Tenuta Perano Chianti Classico Docg Riserva, da uve Sangiovese e Merlot che sostano in botti di rovere per 24 mesi (24 euro), e il Rialzi, un Chianti Classico Gran Selezione Docg Gaiole da un vigneto a un’altitudine di 500 metri e posizionato su tre terrazzamenti con suoli di alberese e un’esposizione a sud-ovest, che fa 36 mesi di riposo, di cui 24 in barriques (40 euro). Un vino che, spiega Lamberto Frescobaldi, “è un sogno rincorso per anni. Dalla Tenuta Perano, fortemente voluta da tutta la mia famiglia, abbiamo scelto il vigneto Rialzi, che si eleva dagli altri grazie a tre caratteristici gradoni naturali. Una Gran Selezione che, come dice il nome, mi ricorda ogni giorno il continuo impegno verso l’eccellenza”.

Frescobaldi detiene nove tenute: oltre a Tenuta Perano ci sono Castello Pomino a Pomino, Castello Nipozzano a Nipozzano, Tenuta Castiglioni a Montespertoli, Tenuta Castel Giocondo a Montalcino, Tenuta Ammiraglia a Magliano in Toscana, Remole a Sieci, Tenuta Calimaia a Montepulciano

e Gorgona. Del gruppo fanno parte anche brand autonomi di altissima gamma come Ornellaia e Masseto a Bolgheri, Tenuta Luce a Montalcino e, fuori dalla Toscana, Attems nel Collio friulano e Domaine Roy&Fils in Oregon.