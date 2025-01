Tizzanini, il più promettente dei giovani talenti

San Pellegrino Young Chef, Edoardo Tizzanini

È Edoardo Tizzanini, chef del ristorante tristellato Da Vittorio a Brusaporto, il vincitore della finale italiana di San Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024/25, il progetto che supporta i giovani talenti della ristorazione italiana e che è giunto alla conclusione della sua sesta edizione biennale. Tizzanini ha superato altri nove colleghi che si sono sfidati – ciascuno accompagnato dal suo chef mentore, che nel suo caso è stato Davide Galbiati - martedì 21 gennaio alle Officine del Volo di Milano, appositamente trasformate per l’occasione. A giudicarli una giuria composta da alcuni dei più prestigiosi nomi della scena gastronomica italiana: Davide Di Fabio, Karime Lopez, Matteo Metullio, Giancarlo Perbellini e Isabella Potì, scelti da San Pellegrino per il mix di esperienza, visione e innovazione che ciascuno di loro apporta.

San Pellegrino Young Chef, Tizzanini con Davide Galbiati

Tizzanini ha presentato il suo piatto signature, An Artichoke Heart, spiegando accuratamente i passaggi e l’obiettivo di ridurre il più possibile la proteina animale senza eliminarla del tutto impiegando la carne come accompagnamento del carciofo, designato come protagonista assoluto del piatto. I giudici hanno apprezzato il gusto del piatto, ma anche la filosofia alla base, la creatività e anche la capacità di veicolare un messaggio chiaro e contemporaneo.

Tizzanini ha conquistato così il diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre, dove una giuria composta tra gli altri da Antonia Klugmann, Jeremy Chan, Christophe Bacquié, Mitsuharu Tsumura, Niki Nakayama, Elena Reyegadas e Julien Royer sceglierà il giovane chef under 30 più talentuoso a livello internazionale. Ad accompagnarlo in questa straordinaria avventura sarà Giancarlo Perbellini, scelto come chef mentore per guidare e supportare il vincitore italiano nella fase finale della competizione. I giudici esamineranno i piatti d'autore presentati, valutandoli secondo tre criteri fondamentali: padronanza tecnica, creatività autentica e una visione gastronomica personale e innovativa.

San Pellegrino Young Chef, il piatto An Artichoke Heart di Tizzanini

Nel corso del gala dinner di martedì sono stati resi noti anche i vincitori di tre premi speciali: il Fine Dining Lovers Food for Thought Award, votato dalla community online di Fine Dining Lovers, è stato vinto da Alessio Magistro (mentore Edoardo Traverso) con il piatto “Ossi di seppia”, che ha colpito la community di foodies. Il San Pellegrino Award for Social Responsibility ha incoronato Josefina Zojza (chef mentore Simone Caponnetto) e la sua “Trota Puccini” che ha convinto la Sustainable Restaurant Association, che gestisce Food Made Good, il più vasto programma di sostenibilità nella ristorazione e community globale per guidare la sostenibilità nel settore ospitalità. Infine l’Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy è stato assegnato a Lorenzo Manosperti (chef mentore Luca La Peccerella), che ha presentato il piatto “Lamb & Conifers”, considerato dai mentori un equilibrato racconto del territorio di origine.

Gli altri finalisti erano Silvia Rozas accompagnata da Marzo Zambon, Gabriel Collazzo con il mentore Luigi Lionetti, Marco Pezzaioli con Giuliana Germiniasi, Eros Castrogiovanni con Domenico Magnifico, Elisa Frutti con Arianna Gatti e Simone Buggiani con Alexander Robles.

Ogni due anni, San Pellegrino Young Chef Academy invita i migliori e più talentuosi chef di tutto il mondo a prendere parte al progetto internazionale San Pellegrino Young Chef Academy Competition, per mostrare al mondo la loro idea di cucina e dimostrare di essere il futuro della gastronomia.