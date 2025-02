Torino ritorna la capitale del vermouth

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è città che possa rivendicare il titolo di patria del vermouth più di Torino. E’ nel capoluogo piemontese che è nato uno dei più antichi e celebri vini aromatizzati del mondo. Ed è proprio qui che da oggi, 22 febbraio, e fino a domani prenderà vita il Salone del Vermouth, il primo evento dedicato al prodotto nato nel 1786 grazie all'intuizione di Antonio Benedetto Carpano, che riuscì a trasformare il vino in un prodotto aromatizzato da erbe e spezie. Seppur nato come un rimedio medico, il vermouth ha rapidamente trovato la sua collocazione anche nel mondo della miscelazione, fino a diventare un ingrediente imprescindibile di cocktail internazionali come il Negroni, l’Americano e il Martini. Ma il vermouth è molto di più di un semplice ingrediente: è un simbolo della tradizione sabauda, ​​che si beve con fierezza al termine di un pasto o come compagno dell’aperitivo.

In questo contesto, il Salone (all’interno del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Piazza Carlo Alberto) si propone come un’occasione di riflessione e approfondimento. Il programma sarà ricco di appuntamenti tematici, dove esperti del settore, produttori, bartender e chef si confronteranno su argomenti legati al vermouth, dalla sua produzione alla sua evoluzione nel tempo, dalle diverse tipologie che oggi popolano il mercato alle nuove tendenze della miscelazione contemporanea. Il pubblico potrà partecipare a laboratori di miscelazione e degustazione, scoprendo le infinite sfumature di questo vino aromatizzato che ancora oggi continua a raccontare storie di passione, tradizione e innovazione.

Accanto al Salone, il Fuori Salone rappresenta un’esperienza parallela, che coinvolgerà alcuni dei luoghi più emblematici di Torino e che, attraverso cene a tema e drink list esclusive, esalterà il vermouth non solo come bevanda ma anche come elemento di cultura. Dai ristoranti selezionati che offriranno piatti con il vermouth protagonista, ai cocktail bar che proporranno reinterpretazioni di classici della miscelazione, il Fuori Salone promette di portare il vermouth fuori dalle mura del museo, facendolo vivere nei luoghi simbolo della città.

Una delle tappe più attese del Fuori Salone sarà la visita al Museo Carpano di Eataly Lingotto, che conserva la memoria storica della produzione di vermouth a partire dal 1786. Qui, i visitatori potranno esplorare la storia dell’azienda attraverso un percorso sensoriale che coinvolge tutti i cinque sensi, per scoprire il segreto di uno dei vermouth più amati al mondo. Un altro punto d’interesse sarà il Museo Lavazza, dove il vermouth incontrerà un’altra tradizione torinese: il caffè. Il dialogo tra due icone della città renderà il visitatore protagonista di un'esperienza unica, che unisce cultura, storia e gusto. Non mancheranno anche luoghi più inusuali, come l’Officina della Scrittura, dove il vermouth sarà esplorato attraverso il suo legame con la comunicazione e la pubblicità, e Casa Martini, che aprirà le sue porte ai visitatori con tour e esperienze i

Se c’è una parola chiave che accoglie tutti questi eventi, è “cultura”. Il Salone del Vermouth non è solo una vetrina per produttori e mixologist, ma un progetto che mira a fare cultura, a raccontare la storia di un prodotto che ha attraversato secoli e che oggi continua ad essere protagonista della scena gastronomica internazionale. Sia nelle sue varianti più classiche, come il vermouth rosso o bianco, che nelle sue nuove declinazioni, il vermouth rappresenta un'eccellenza che sa parlare al passato ma anche al futuro. Il programma del Salone, infatti, prevede incontri tematici in cui esperti e produttori si confronteranno non solo su storia e tradizione, ma anche su innovazione e nuovi orizzonti per la miscelazione. Il vermouth, infatti, non è più solo un ingrediente per l’aperitivo, ma anche un elemento che arricchisce la gastronomia, con abbinamenti interessanti con il cibo e reinterpretazioni moderne della tradizione. In questo senso, il Salone del Vermouth si propone di essere una fucina di idee e di scoperte, dove gli appassionati ei professionisti potranno scoprire tutte le nuove tendenze e le potenzialità di un prodotto che ha attraversato i secoli.

Il Salone del Vermouth è molto più di un evento, è una vera e propria celebrazione di Torino, della sua storia, della sua cultura e della sua capacità di reinventarsi.

In un’epoca in cui il mondo della mixology è in continua evoluzione, si tratta di un'occasione imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del vermouth e apprezzare la sua ricca storia, dalla medicina all'aperitivo al dopo cena.