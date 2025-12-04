Tutto il meglio della Lombardia a tavola con il Gambero Rosso

Leggi il settimanale
Presentata a Milano l’edizione 2026 della guida che racconta il meglio della gastronomia regionale, in continua fibrillazione. Dai migliori ristoranti (tredici hanno ottenuto le Tre Forchette), alle trattorie, le pizzerie, le insegne internazionali, i bistrot e i wine bar. E poi le novità dell’anno e i locali avanguardisti e tanti altri premi speciali

E’ stata presentata domenica al Milan Marriott Hotel la guida Lombardia 2026 del Gambero Rosso, che racconta il meglio di Milano e delle altre province. Il direttore Lorenzo Ruggeri e la curatrice Valentina Marino hanno presentato il volume consegnando i premi alle insegne che si sono distinte nell’ultimo anno. In evidenza soprattutto i migliori ristoranti, ovvero le Tre Forchette: con 93 punti su 100 Cracco in Galleria a Milano e Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), con 92 D’O a Cornaredo, Dina a Gussago (Brescia) e Seta by Antonio Guida a Milano, con 91 Enrico Bartolini al Mudec, Lido 84 a Gardone Riviera (Brescia) e Miramonti l’Altro a Concesio (Brescia), con 90 Andrea Aprea Ristorante a Milano, Berton a Milano, Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano, Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo) e Dal Pescatore Santini a Canneto sull’Oglio (Mantova).

Ma molti altri ristoranti sono stati premiati in diverse categorie: i Tre Spicchi per le migliori pizzerie sono andati a Confine Pizza e Cantina, Crosta, Dry e Modus Semplice Mangiare tutti a Milano, al Ristorante dell’Angolo di Vittuone (Milano), Montegrigna Tric Trac a Legnano (Milano) ed Enosteria Lipen a Triuggio (Monza Brianza). I Tre Gamberi per le migliori trattorie hanno riconosciuto il lavoro di Trattoria Visconti dal 1932 di Ambivere (Bergamo), La Madia di Brione (Brescia), Antica Trattoria del Gallo a Gaggiano (Milano), Caffè la Crepa a Isola Dovarese (Cremona), Osteria La Grandissima e Trippa a Milano e Osteria della Villetta dal 1900 a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). I Tre Mappamondi per la cucina internazionale sono andati tutti alla famiglia Liu con Ba Restaurant, Gong Oriental Attitude e Iyo Restaurant dei tre fratelli Marco, Giulia e Claudio. Le Tre Tavole per i bistrot hanno sorriso a Silvano Vini e Cibi al Banco di Milano e Lanzani Bottega&Bistrot di Brescia. Le Tre Bottiglie per i migliori wine bar soltanto a Ciz – Cantina e Cucina di Milano.

Premi speciali come Ambasciatori del territorio per Un Posto a Milano, Osteria al Gigianca a Bergamo, La Coldana a Lodi, Osteria Finil del Pret a Comezzano Cizzago (Brescia), Antica Osteria del Cerreto ad Abbadia Cerreto (Lodi), La Punta a Bellagio (Como), Osteria dell’Umbreleèr a Cicognolo (Cremona), Bellosteria di Annone di Brianza (Lecco), Hostaria Viola a Castiglione delle Stiviere (Mantova), Osteria Visconti a Monza, Selvatico a Rivanazzano (Pavia), Lanterna Verde a Villa di Chiavenna (Sondrio) e Crotto Valtellina a Malnate (Varese).

Novità dell’anno Roncoroni Classici Gastronomici, Sushi Matsu Omakase e Mogo a Milano e Quac a Bereguardo (Pavia). Miglior agriturismo Il Colmetto a Rodengo Saiano (Brescia), per le Avanguardie sono stati premiati Motelombroso a Milano, Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo), Grow Restaurant ad Albiate (Monza Brianza), Dina a Gussago (Brescia), La Madia a Brione (Brescia) e Materia a Cernobbio.

Il Premio Aimo Moroni come Ristoratore dell’anno è andato ad Alessandra Straccamore e Matteo Mazza di Motelombroso a Milano, quello Ambasciatori Fondazione Gambero Rosso a Mandarin Garden Bar&Retsaturant, Il Grande Classico da non perdere è l’Ambasciata di Quistello (Mantova), il

migliore menu vegetariano quello di Joia a Milano, il premio Ci Tornerei Domani è andato aa Nino Osteria con Cucina di Milano, il premio Qualità-prezzo a Opinabile a Brescia, Migliore cantina a Cracco in Galleria a Milano.

