Venezia, un caffè illy alla Biennale

Un caffè con l’arte: illy, azienda triestina portabandiera del caffè all’italiana, conferma il suo stretto legame con l’arte – mondo con il quale da oltre trent’anni collabora intensamente – è in occasione della Biennale Arte 2024 organizza le illy Art Conversations, una serie di dialoghi sull’arte che quest’anno sono realizzati in collaborazione con The Human Safety Net.

Nel corso degli incontri artisti, curatori e storici dell’arte dibattono intorno a tematiche legate alla Biennale Arte 2024, “Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere”. Il programma intende offrire agli appassionati d’arte uno spazio di riflessione dove approfondire e sviluppare i temi, le intuizioni e le suggestioni proposte dalla 60. Esposizione Internazionale d’Arte, di cui illycaffè è main sponsor. Attraverso tre incontri si esplorerà il modo in cui l'arte può superare i confini, le barriere linguistiche e culturali, entrando in relazione con gli altri e facendosi promotrice della giustizia sociale in un mondo in cui tutti siamo, a nostro modo, “stranieri”.

Il primo dei tre appuntamenti si terrà il 3 giugno alle ore 18,30 e prevede un dialogo tra Michael Anastassiades, designer e artista, e Alberto Salvadori, curatore e direttore della Fondazione ICA, Milano. L’incontro sarà moderato da Valentina Raggi, caporedattrice di AD. Tema dell’incontro sarà “The borders of ideas”. Il secondo incontro, dal titolo “Padiglione Italia”, si terrà l’11 giugno alle 18,30 e sarà dedicato al Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, in cui l’attenzione verrà posta sull’ascolto e sulla reciprocità, poiché “Ci si incontra per ascoltarsi e per ascoltare l’altro”. Presenti l’artista Massimo Bartolini e il curatore Luca Cerizza. L’incontro sarà moderato dalla giornalista, critica e storica dell’arte Angela Vettese. L’ultimo incontro, in programma per il 27 giugno alle 18,30, ospiterà un dialogo dal titolo “Art for Social Impact” fra l'artista iraniana Mehrnoosh Roshanaei e l’artista americana Tracey Snelling, autrice dell’installazione “About Us” curata da Luca Massimo Barbero e recentemente inaugurata nell’Art Studio al terzo piano delle Procuratie Vecchie e Farian Sabahi, professoressa, ricercatrice e giornalista esperta del Medio Oriente. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Benanzato.

Tutti gli incontri si terranno presso la Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, in piazza San Marco, a Venezia. Il primo e il terzo incontro saranno in inglese con la possibilità di avvalersi di un servizio di interpretariato. I posti saranno disponibili fino ad esaurimento e previa iscrizione alla mail rsvp@illy.com .

In occasione della Biennale illy ha anche presentato la nuova illy Art Collection firmata da quattro artisti emergenti latino-americani scelti dal curatore di Biennale Arte 2024 Adriano Pedrosa fra quelli che espongono all’interno della mostra. Ciascuno ha firmato una tazzina.

“La nuova illy Art Collection, che riprende il tema della Biennale Arte 2024, è dedicata a chi è straniero o lontano e promuove, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, le diverse forme di dialogo e di inclusione, che spaziano dal rispetto per le radici e la cultura di tutti i popoli all’importanza di vivere in equilibrio con la natura, valori che illycaffè appoggia lungo tutta la filiera, ponendo sempre la persona e l’ambiente al centro di ogni sua attività” ha detto Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè durante l’evento di presentazione.