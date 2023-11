Cucinare sul balcone diventa un succulento programma

Non ci sono limiti ai programmi di cooking. Del resto il cibo è una delle passioni più grandi degli italiani. E così la nuova frontiera della televisione è cucinare sul balcone, che non è certo un'idea originale in sé però lo diventa se a farlo è una star dei social come Ruben Bondì, giovane chef diventato famoso durante il lockdown proprio perché si è messo a fare i suoi manicaretti sulla sua terrazza a Trastevere. I piatti che cucina sono quelli tipici delle ricette giudaico-romane. E così diventa anche un modo per far conoscere le tradizioni ebraiche in questi tempi tremendi di rigurgiti anti-semiti. Il programma che si intitola, appunto, Cucina in balcone con Ruben andrà in onda da domenica alle 15 sul canale Food Network e sarà disponibile in streaming su discovery+.

Un fornello, tanta fantasia e la parola d'ordine«Che te voi magnà?» bastano a Ruben, uno dei maggiori esperti di cucina kosher in Italia, a unire i sapori della tradizione romana a quella giudaica. Dopo essersi filmato mentre cucinava sul balcone chiedendo ai vicini cosa volessero mangiare, è nato il format che ha fatto schizzare il numero di like e followers sui suoi profili social e la sua terrazza è diventata la più famosa del web.

Ed è proprio da un balcone che Ruben conduce i telespettatori in un viaggio culinario assieme a parenti e amici alla scoperta di usanze, antiche ricette e ingredienti inusuali che il cuoco modernizza senza stravolgerne l'essenza e il sapore. Il tutto si trasforma in un melting pot di pietanze che portano i sapori della sua famiglia, dei suoi viaggi in Medio Oriente e della sua esperienza come chef gourmet.