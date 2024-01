500 mila dollari nella borsa regalo dei Golden Globe: ecco cosa c'era

Essere una grande star, partecipare ad importanti eventi o ancora di più vincere un premio, non è soltanto una questione di prestigio, perché a questo, si aggiunge un'altra consistente fetta di bonus: regali, sconti e denaro che piovono dal cielo non appena si diventa una Very Importan Person. Banalmente nel nostro "mondo al contrario" più si guadagnano soldi più arrivano regali e sono poche le cose che le star, entrando in un negozio non abbiano o ricevano in maniera gratuita. Per avere un esempio di cosa parliamo, basta conoscere le "gift bag", praticamente gli omaggi, che sono stati regalati alle star che hanno partecipato ai Golden Globe.

Una cifra a molti zeri

A svelare il contenuto, Robb Report, l'agenzia che da anni cura la confezione regalo che viene poi data ai partecipanti più famosi, ai vincitori e al presentatore. Quest'anno la "gift bag" per i Golden Globe, conteneva più di 35 prodotti di lusso ed esperienze esclusive, per un valore totale di 500mila dollari. Presentata come The Ultimate Gift Box, all'interno della busta nera, in una prestigiosa borsa di pelle scamosciata marrone, una guida la The Ultimate Gift Book che descrive in dettaglio l'elenco completo dei regali presentati, che consente ai destinatari di selezionare quali offerte accettare, ed eventualmente, ma succede davvero raramente, quale declinare.

Chi ama i viaggi ad esempio, potrà godere di vacanze di lusso o il noleggio dello yacht Celestia Phinisi per cinque giorni in Indonesia. Chi preferisce invece il mondo della moda e della bellezza, potrà ricevere una sessione da un famosissimo tatuatore, una maschera facciale a Led di CurrentBody e scarpe da ginnastica su misura di Opie Way. In ultimo chi ama il buon cibo, potrà avere lezioni private con i pizzaioli più famosi d'America, o una confezione di Caviar Russè a molti zeri.

Borse all'asta

Alcune di queste preziose "bag" insieme alla Golden Globe Experience verranno poi messe all'asta per raccogliere soldi per la Golden Globes Foundation che serve a sostenere gli artisti alle prime armi nel difficile mondo dello spettacolo.

Cosa contiene la "bag" nel dettaglio:

Viaggi ed esperienza

• Abbaye de la Bussiere: soggiorno di due notti in Borgogna, Francia ($ 2.200, per tutti gli 83 destinatari)

• Celestia Phinisi Yacht: noleggio di yacht di lusso di cinque giorni/quattro notti in Indonesia ($ 50.000, per tutti gli 83 destinatari)

• Flockhill Lodge: soggiorno all-inclusive in Nuova Zelanda per due persone ($ 15.000, per 3 destinatari)

• Four Seasons Resort Punta Mita e Naviva, A Four Seasons Resort: esperienza di lusso completa ($ 15.000, per tutti gli 83 destinatari)

• Hotel Wailea, Relais & Châteaux: soggiorno all-inclusive di due notti ($ 5.500, per tutti gli 83 destinatari)

• Tenuta Les Bordes: soggiorno con Golf Experience ($ 2.000, per 15 destinatari)

• Liss Ard Estate: soggiorno di due notti in Irlanda ($ 2.200, per tutti gli 83 destinatari)

• One Aldwych: soggiorno di tre notti in Signature Suite, inclusi biglietti per il teatro, esperienze VIP e tour privati ($ 16.000, per 3 destinatari)

• The Ritz-Carlton Grand Cayman: esperienza di lusso all-inclusive di cinque giorni, inclusi trasporto ed esperienza sullo yacht ($ 20.000, per tutti gli 83 destinatari)

• Auto dell'anno di Robb Report: due posti in auto per un totale di quattro ospiti ($ 28.000, 1 destinatario)

• Seabird Ocean Resort: soggiorno di tre notti a SoCal con lezioni di surf private e tavola da surf personalizzata ($ 6.500, per tutti gli 83 destinatari)

• The Britely, Pendry West Hollywood: abbonamento di un anno ad un circolo privato esclusivo ($ 3.000, per tutti gli 83 destinatari)

• The Post Oak Hotel a Uptown Houston: soggiorno di due notti con esperienza enologica di lusso per due ($ 5.000, 2 destinatari)

• XO: abbonamento gratuito con $ 10.000 in crediti di volo ($ 11.000, per 10 destinatari)

Cibo e bevande

• Caviar Russe: Essential Collection of Gold Ossetra ($ 545, per tutti gli 83 destinatari)

• Distillerie de Monaco: Edon Roc Gin in edizione limitata ($275, per tutti gli 83 destinatari)

• Komos Tequila: Bottiglia di Komos XO ($ 2.000, per 3 destinatari)

• Komos Tequila: bottiglia di Komos Tequila ($ 499, per tutti gli 83 destinatari)

• Liber Pater: il vibo più costoso del mondo ($193.500/6 bottiglie, 1 destinatario)

• Razza: lezione privata con uno dei più grandi pizzaioli d'America ($ 7.000, 1 destinatario)

• Robb Report Culinary Masters: esperienza di due giorni completa per quattro ospiti ($ 25.000, 1 destinatario)

Moda e bellezza

• 111SKIN: Olio al retinolo Black Diamond ($ 250, per tutti gli 83 destinatari)

• 111SKIN: maschera viso radiosa in oro rosa ($ 35, per tutti gli 83 destinatari)

• Atelier Eva: sessione di tatuaggi con un tatuatore famoso ($ 2.500, per tutti gli 83 destinatari)

• Biologique Spa: scelta di trattamenti viso o corpo su misura e analisi della pelle ($ 600, per tutti gli 83 destinatari)

• Byroe: siero riempitivo al pomodoro ($ 150, per tutti gli 83 destinatari)

• Byroe: siero per occhi al tartufo ($ 114, per tutti gli 83 destinatari)

• Crasqi: costume da bagno personalizzato ($ 200, per tutti gli 83 destinatari)

• Coomi x Muzo: orecchini di smeraldi colombiani ($ 69.000, per 1 destinatario)

• CurrentBody: maschera facciale LED ($ 380, per tutti gli 83 destinatari)

• Joanna Czech: Il kit; Elementi essenziali per la cura della pelle ($ 1.250, fino per 25 destinatari)

• Le Domaine: The Cream ($250, per tutti gli 83 destinatari)

• La Prairie: crema notte Pure Gold Radiance ($ 1.100, fino a 40 destinatari)

• Opie Way: sneakers fatte su misura ($ 1.500, fino a 5 destinatari)

• Mestiere: Borsa in pelle scamosciata marrone Marrakech ($ 2450, per tutti gli 83 destinatari)

• Perfumehead: Profumo di lusso ($450, per tutti gli 83 destinatari)

• Rossano Ferretti: trattamento spa per capelli e piega ($ 1.500, per tutti gli 83 destinatari)

• S.T. Dupont: accendino Le Grand Dupont ($ 1.595 per 10 destinatari)

• Zenith: esperienza di costruzione orologio personalizzato ($ 14.000, 2 destinatari)