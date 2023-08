Addio a John Warnock, co-fondatore di Adobe. Con lui se ne va il genio della creazione digitale

Dopo Charles Geshke, morto a 81 anni nel 2021, John Warnock è scomparso sabato all'età di 82 anni. Della morte si ha avuto notizia soltanto nella serata di ieri, 21 agosot. Era il co-fondatore dell'azienda Adobe che ha avuto un impatto fondamentale nella creazione di rivoluzionarie innovazioni digitali, come il formato PDF o la stampa PostScript. Warnock ha guidato il gruppo tecnologico fino al 2000, continuando poi come presidente del consiglio di amministrazione fino al 2017.

A dare la triste notizia la stessa Adobe, il cui amministratore delegato Shantanu Narayen ha commentato in una lettera inviata ai dipendenti che: " La genialità e le innovazioni tecnologiche di John hanno cambiato il mondo. È stato uno dei più grandi inventori della nostra generazione con un impatto significativo su come comunichiamo attraverso parole, immagini e video. Le mie interazioni con John negli ultimi 25 anni sono state la parte migliore della mia carriera professionale" . Warnock era originario di Salt Lake City e aveva conseguito un dottorato in ingegneria elettrica e informatica, un master in matematica e una laurea in matematica e filosofia all'Università dello Utah.

Aveva conosciuto Geschke allo Xerox Parc, il laboratorio di ricerca californiano, alle pendici di Coyote Hill in piena Silicon Valley, che è stato una delle più importanti fucine di talenti e innovazione della storia dell’informatica e non solo. Avevano poi deciso di unire le loro conoscenze dando vita ad Adobe. Il loro lavoro era una sorta di "visione" per creare strumenti che permettessero di fare qualcosa che prima non era possibile, ovvero la capacità di lavorare su progetti, design, layout, come se fossero sulla carta, trasformandoli invece in bit da modificare sul computer in maniera più veloce, precisa ed intuitiva.

Il suo amore per la matematica

La CNN riporta oggi un inedito racconto di Warnock del 2013, quando ricordò che al liceo un professore gli disse che non aveva alcuna possibilità di diventare un ingegnere di successo perchè: " Non era portato per la matematica , e non aveva superato il primo esame di algebra. Ma un altro - raccontò - mi ha completamente cambiato, era davvero bravo ed è stato allora che mi sono appassionato alla matematica ".

La storia della società che cambiò il mondo

Quando Geshke e Warnock fondarono Adobe, fu la moglie di quest'ultimo, Marta una graphic designer, a crearne il logo originale. Il primo programma lanciato, il software di pubblicazione desktop Adobe PostScript, uscì dall'azienda soltanto due anni dopo. Warnock è stato CEO dell'azienda fino al 2000, ma successivamente ha rivestito il ruolo di co-presidente del consiglio insieme a Geschke fino al 2017. Dopo tale periodo, Warnock è rimasto nel consiglio di amministrazione dell'azienda.

Dalla grafica all'intelligenza artificiale

Quando si pensa ad Adobe viene in mente una società legata a prodotti come Photoshop, Premiere o Adobe Acrobat, ma negli anni, grazie alla sua magistrale guida ha ampliato la produzione in molteplici settori. Durante il periodo in cui Warnock è stato CEO, ha creato software standard del settore per il business, il design grafico, la fotografia, il montaggio video, la registrazione audio e molto altro ancora, arrivando recentemente ad abbracciare anche il settore dell'intelligenza artificiale, con Adobe Firefly una delle applicazioni più conosciute nel mercato.

Apple deve ad Adobe il suo successo

Grazie ad Adobe, Apple è riuscita nel tempo a decollare e a diventare la società che tutti conosciamo, e anche per questo motivo negli Stati Uniti Geschke e Warnock hanno ricevuto molti premi, tra cui la prestigiosa Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l’Innovazione (National Medal of Technology and Innovation), onorificenza assegnata dal Presidente USA a inventori e innovatori statunitensi che hanno dato contributi fondamentali allo sviluppo di nuove e importanti tecnologie.

Con lui finisce un'epoca

Prima con la morte di Geschke e ora con quella di Warnock, sono tutti concordi nel dire che finisce un'epoca. Probabilmente i profitti, le differenzazioni e le nuove tecnologie continueranno a progredire ma, con loro finisce l'era dell'intuizione, della visione delle cose a cui dare forma senza quantificare il profitto o le rendite guardando più al prodotto che al capitale. Warnock lascia la moglie e tre figli.