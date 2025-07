Addio a "Papa Jake" Larson, il veterano del D-Day diventato leggenda su TikTok: è morto a 102 anni

Si è spento all’età di 102 anni Jake Larson, meglio conosciuto come "Papa Jake", il veterano della Seconda Guerra Mondiale che negli ultimi anni era diventato una vera e propria icona su TikTok, con oltre 1,2 milioni di follower. A darne l’annuncio è stata la nipote, McKaela Larson, con un commosso post sui social: " Il nostro amato Papa Jake è mancato serenamente il 17 luglio. Ha continuato a raccontare storie e fare battute fino alla fine ".

Sopravvissuto del D-Day

Larson era uno degli ultimi sopravvissuti del D-Day, lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, e ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a condividere ricordi della guerra, messaggi di speranza e riflessioni sulla vita con un pubblico giovane e globale. La sua presenza online ha fatto di lui il TikToker più anziano del mondo, ma anche uno dei più amati, per la sua ironia e la sua umanità.

Un ponte tra generazioni

Con l’aiuto della nipote "Papa Jake" aveva iniziato a raccontare la sua storia attraverso brevi video in cui parlava della guerra, dell’amore, del coraggio e della resilienza. I suoi contenuti erano diventati virali, raggiungendo milioni di persone in tutto il mondo e trasformando Larson in un simbolo vivente della memoria storica. Nonostante l'età avanzata, fino all'ultimo aveva partecipato alle commemorazioni ufficiali del D-Day sulle spiagge della Normandia, dove era stato accolto con affetto e ammirazione dalle nuove generazioni.

Un’eredità che resta

La storia di Larson va oltre il racconto bellico: è il ritratto di un uomo che, dopo aver attraversato gli orrori della guerra, ha saputo reinventarsi come ambasciatore di pace e memoria in un’epoca digitale.

La sua morte lascia unnon solo tra familiari e veterani, ma anche tra milioni diche grazie a lui hanno scoperto un pezzo di storia vissuta ein prima persona.