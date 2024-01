Arnold Schwarzenegger arrestato per colpa di un orologio di lusso

Non è la scena di un film ma la storia potrebbe essere tranquillamente utilizzata per una pellicola d'azione con protagonista proprio Arnold Schwarzenegger. Già perchè l'attore è stato arrestato a Monaco in Germania per colpa di un lussuoso orologio non dichiarato durante le operazioni di sbarco all'aeroporto tedesco. La Bbc riferisce che l'ex governatore della California è stato trattenuto per diverse ore per evasione fiscale a causa dell'orologio, che trasportava con sé e che sarà venduto a un'asta benefica in programma in Austria nei prossimi giorni.

Perché Schwarzenegger è stato trattenuto

Come previsto dalla normativa UE, Arnold Schwarzenegger avrebbe dovuto dichiarare di essere in possesso dell'orologio, un modello unico nel suo genere e realizzato appositamente per lui dall'orologiaio di lusso Audemars Piguet, visto che il suo valore supera i 10mila euro. Ma l'attore ha dimenticato di compilare il modulo della dichiarazione sui valori trasportati e per questo è stato trattenuto dagli agenti e costretto a versare un'ingente somma a titolo di tassa sul lusso. Non prima, però, di avere vissuto una vera e propria disavventura tragico-comica.

Cosa è successo in aeroporto a Monaco

La stampa tedesca riferisce che il bancomat utilizzato da Schwarzenegger non funzionava e che la banca più vicina scelta per poter effettuare un prelievo era chiusa. Come se questo non bastasse, i limiti di prelievo alla carta di credito dell'attore erano troppo bassi per saldare la sanzione e per questo la star di Hollywood ha dovuto aspettare che gli ufficiali doganali trovassero un nuovo bancomat. Tutto questo, però, non ha affatto infastidito Arnold Schwarzenegger, che sarebbe rimasto divertito dall'intera vicenda. Il sito Bild riferisce che l'attore ha definito l'incidente di Monaco come "una commedia piena di errori, ma che costituirebbe un film poliziesco molto divertente". A testimoniarlo c'è la foto diffusa dalla stampa tedesca, che mostra Schwarzenegger in aeroporto divertito e assolutamente sereno con in mano la scatola contenente il suo prezioso orologio, che verrà portato in Austria.

L'asta di beneficenza in Austria

La decisione di portare in Europa il prezioso gioiello non è casuale. L'orologio di Arnold Schwarzenegger sarà messo all'asta nelle prossime ore durante una cena di raccolta fondi organizzata dalla fondazione dell'attore, la Schwarzenegger Climate Initiative. L'asta benefica si svolgerà a Kitzbuhel, in Austria, all'interno dell'hotel di lusso Stanglwirt. L'orologio fa parte di una collezione più ampia di opere d'arte, lavori firmati e oggetti proventi dal mondo dello sport e del cinema e, secondo le informazioni fornite dagli organizzatori dell'asta, il prezioso orologio sarà messo all'incanto con prezzo di partenza di 50mila euro.