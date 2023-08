La bambina più ricca del mondo, ecco chi è e quanto possiede

Non si tratta di una principessa araba, né della figlia di un magnate del petrolio, la bambina più ricca del mondo è la figlia di William e Kate, la principessa Charlotte. Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, perché il calcolo non si basa sui reali possedimenti della piccola, che sono comunque molto ingenti, ma sul valore che la sua sola immagine porta all'economia nazionale del Paese, che unita a beni "più materiali", quindi compresi gioielli ed eredità dei genitori, ammonterebbe alla stratosferica cifra di 3.6 miliardi di sterline. Parliamo di quasi 4.2 miliardi di euro.

Perché è una rich girl

Niente male per lei che a soli 8 anni sicuramente non ha neanche idea, né ovviamente necessità, di sapere quanto possiede e come utilizzare questo fiume di denaro, ma a fare per lei i conti ci ha pensato la Electric Ride on Cars, un'azienda britannica specializzata in auto-giocattolo elettriche, che ha condotto una ricerca sui bambini più ricchi del mondo, scoprendo che è proprio lei, più del fratello minore Louis e quello maggiore, erede al trono, George.

Come è stato calcolato il suo patrimonio

Il valore dei suoi beni, sempre secondo la ricerca, è dovuto a sua madre, Kate Middleton, la principessa del Galles, cha continua ad avere un importante effetto sull’economia nazionale. Si tratta quindi di proventi dovuti all'impatto della sua immagine, come accennavamo, al giro d'affari legato a prodotti dei quali Charlotte potrebbe essere considerata come una testimonial di riferimento. Valore in calo del 12% a inizio 2023, rispetto all'anno precedente a causa della crisi economica generale; ma comunque superiore a tutti i ricchi coetanei del globo, che ha fatto diventare la nipote di re Carlo III una bambina d'oro.

Le potenti donne Windsor

Se si guarda alla Corona Inglese, la prima cosa che salta all'occhio in effetti sono le donne. A partire dalla Regina Elisabetta, per passare a Diana e finendo a Kate. In tre una vera potenza, uno tsunami fatto di cappellini eleganti, gesti regali e, nel caso di Diana, una grande eredità di sentimenti a cui ora si aggiunge Charlotte, diventata un piccolo modello da seguire. Sempre impeccabile con i suoi vestitini retrò, le trecce perfette, il sorriso dosato. A lei si sono affidati per gestire le bizze del fratello Louis nelle occasioni ufficiali, è sempre lei che insieme al papà William ha mandato un messaggio di buona fortuna alle Lionesses per gli Europei femminili di calcio. Ancora è diventata cult la sua immagine sugli spalti di Wimbledon, completamente a suo agio, mentre segue il torneo di tennis con trendissimi occhiali da sole.

E tutto questo genera affari. I vestiti che indossa vanno a ruba, così come gli accessori. Non si contano le copertine delle riviste a lei dedicate dai giornali di tutto il mondo come esempio di vera regalità, che vanno sold out. Nessun inciampo, a differenza dei fratelli, neanche quando era piccolissima e mamma Kate la riprendeva perfetta con il cappottino rosso e le scarpe abbinate il primo giorno di scuola. Insomma "lei" è un prodotto che vende, se vogliamo essere un po' cinici trattandosi pur sempre di una bambina.

Gli altri bambini d'oro

Suo fratello George, è pur sempre l'erede al trono, si posiziona al secondo posto, costretto ad accontentarsi di 2 miliardi e mezzo. Al terzo posto Valentina Paloma Pinault, figlia quindicenne dell’attrice Salma Hayek e dell’imprenditore François Henri Pinault, con un miliardo e mezzo di sterline. Seguita al quarto da Jacques Grimaldi, 8 anni, figlio di Alberto e Charlene, oltre che erede al trono monegasco, con 800 milioni. Al quinto posto si posiziona la sedicenne Suri, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, con 653 milioni. Blue Ivy Carter, figlia 11enne di Beyoncé e Jay-Z, e North West, 9 anni, figlia di Kim Kardashian e Kanye West, al settimo e ottavo posto. Al nono Vlad and Niki, due fratelli che vivono negli Stati Uniti e girano video mentre si divertono a provare i loro nuovi giocattoli, e al decimo Max & Emme Maribel Muñiz, i gemelli nati dalla relazione tra Jennifer Lopez e l'attore Marc Anthony.