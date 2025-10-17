Brigitte Bardot dimessa dopo un intervento chirurgico: "Ora si riposa a casa"

Brigitte Bardot è stata dimessa dalla clinica privata Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, dove era stata ricoverata per un intervento chirurgico. L’operazione, fa sapere la sua segreteria tramite l’agenzia France Presse, si è svolta " in modo particolarmente soddisfacente ".

Convalescenza nella sua abitazione

L’attrice 91enne è ora a casa, dove sta trascorrendo la convalescenza. " Si sta riposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità ", si legge nel comunicato diffuso oggi.

I ringraziamenti per l’affetto e le cure

La Bardot ha voluto anche ringraziare pubblicamente " tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute ", e ha rivolto un pensiero di gratitudine all’équipe medica e a tutto il personale sanitario che si è preso cura di lei durante il ricovero.

Una vita tra natura e animali

Dopo aver abbandonato il cinema negli anni Settanta, Bardot ha dedicato la sua vita alla causa animalista. Vive tra la sua iconica villa La Madrague a Saint-Tropez e La Garrigue, una seconda casa immersa nella macchia mediterranea, in compagnia di numerosi animali e una cappella privata.

“Vivo come una contadina”

In una rara intervista concessa a BFMTV nel maggio scorso, Bardot aveva raccontato di vivere " come una contadina ", circondata da mucche,

né telefono portatile, né computer

maiali, cani, gatti, un asino e persino un pony. Aveva anche dichiarato di non possedere "", scegliendo uno stile di vitae lontano dalla modernità.