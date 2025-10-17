Abbonati
Brigitte Bardot dimessa dopo un intervento chirurgico: "Ora si riposa a casa"

L'attrice è stata dimessa dalla clinica Saint-Jean di Tolone, dove si era sottoposta a un intervento chirurgico. L’operazione si è svolta con successo e ora Brigitte Bardot è a casa, dove sta affrontando la convalescenza

Brigitte Bardot è stata dimessa dalla clinica privata Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, dove era stata ricoverata per un intervento chirurgico. L’operazione, fa sapere la sua segreteria tramite l’agenzia France Presse, si è svolta "in modo particolarmente soddisfacente".

Convalescenza nella sua abitazione

L’attrice 91enne è ora a casa, dove sta trascorrendo la convalescenza. "Si sta riposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquillità", si legge nel comunicato diffuso oggi.

I ringraziamenti per l’affetto e le cure

La Bardot ha voluto anche ringraziare pubblicamente "tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute", e ha rivolto un pensiero di gratitudine all’équipe medica e a tutto il personale sanitario che si è preso cura di lei durante il ricovero.

Una vita tra natura e animali

Dopo aver abbandonato il cinema negli anni Settanta, Bardot ha dedicato la sua vita alla causa animalista. Vive tra la sua iconica villa La Madrague a Saint-Tropez e La Garrigue, una seconda casa immersa nella macchia mediterranea, in compagnia di numerosi animali e una cappella privata.

“Vivo come una contadina”

In una rara intervista concessa a BFMTV nel maggio scorso, Bardot aveva raccontato di vivere "come una contadina", circondata da mucche,

maiali, cani, gatti, un asino e persino un pony. Aveva anche dichiarato di non possedere "né telefono portatile, né computer", scegliendo uno stile di vita semplice e lontano dalla modernità.

