Casey DeSantis, chi è la moglie del governatore della Florida

Se è vero che ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, questo è il caso di Casey DeSantis, 44 anni, tre figli, sopravvissuta ad un cancro al seno, moglie della nuova superstar del partito repubblicano, Ron DeSantis, appena rieletto governatore della Florida con una affermazione di portata storica che lo proietta come papabile candidato del Gop alle prossime elezioni presidenziali del 2024. La moglie dell'esponente repubblicano, sul palco l'altra sera insieme al marito per festeggiare la vittoria, è finita sotto i riflettori nelle scorse settimane: la mattina dopo che l'uragano Ian ha colpito la Florida, lo scorso settembre, il governatore Ron DeSantis ha voluto dare ampio spazio alla moglie, che fino a quel momento aveva mantenuto un profilo basso. È lei, infatti, a capo del fondo statale per i disastri, che lavora con donatori pubblici, privati ​​e non governativi al fine di fornire assistenza finanziaria alle persone colpite durante dalla calamità.

Un compito tutt'altro che banale, vista l'ingente quantità di danni (e di perdite) che ha provocato l'uragano Ian. Casey DeSantis, per anni popolare giornalista e commentatrice televisiva, non sembra affatto intimorita dal gravoso compito che il marito le ha assegnato. I due si sono conosciutoi nel 2010 su un campo da golf, quando Ron era nella Marina degli Stati Uniti. Ora hanno tre figli, e lo scorso anno Casey ha annunciato di aver avuto un cancro al seno e di essere guarita.

Ex giornalista di talento

Casey DeSantis ha frequentato il College of Charleston nella Carolina del Sud, dove ha conseguito un diploma in economia ed è stata membro della International Economics Honors Society. Lì, ha gareggiato nella squadra equestre e si è classificata seconda ai campionati nazionali Ncaa. Come il marito, è una sportiva, ed è stata tre volte campionessa nazionale di equitazione. Dopo la laurea, la First Lady ha lavorato per il PGA Tour come produttrice e conduttrice, lavorando per due stazioni televisive della Florida, a Jacksonville. Si è occupata di cronaca nera e ha seguito come cronista l'esercito degli Stati Uniti. Per il suo lavoro in televisione, Casey DeSantis ha ricevuto un Emmy Award e due nomination agli Emmy per la serie investigativa "Real Life CSI".

La lotta contro il tumore al seno

Dopo la malattia, la moglie di Ron DeSantis è diventata una sostenitrice della lotta contro il cancro nello Stato della Florida, avendo contribuito a garantire 100 milioni di dollari in finanziamenti per la ricerca e la cura del cancro nel bilancio dell'anno fiscale 2022-2023. Guarita dal cancro nel febbraio del 2022, Casey Lady DeSantis viaggia costantemente per lo stato visitando le pazienti per attirare l'attenzione sull'importanza dello screening precoce e per fornire sostegno e speranza alle famiglie delle persone colpite dalla malattia. In onore del suo lavoro dedicato a questo problema, il governo del marito ha recentemente ribattezzato il Florida Consortium of National Institute Centers Program in "Casey DeSantis Cancer Research Program".