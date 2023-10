La Cina celebra 2mila anni di storia della medicina tradizionale

Domenica 22 ottobre si è festeggiato in tutta la Cina il World traditional medicine day. Nata circa 2mila anni fa nel bacino del fiume Giallo, la medicina tradizionale del Paese asiatico è uno dei corpus medico-filosofici più antichi al mondo e si è deciso di onorarlo nella International conference on traditional medicine di Pechino, nel 1991.

Varie iniziative in tutta la Cina hanno celebrato questo giorno, con l’obiettivo di incoraggiare le persone ad utilizzare medicine a base naturale. In molte scuole, gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere più approfonditamente questa componente tradizionale della saggezza popolare cinese. A Huzhou e Chongquing, giovani alunni hanno osservato meravigliati una sessione di cupping therapy.

Nel campus universitario di Linyi, nella provincia orientale di Shandong, i ragazzi hanno svolto diverse attività tematiche incentrate sulla corretta somministrazione di rimedi a base di erbe, mentre a Shijiazhuang e Qinhuangdao, nell’Hebei, un giovane pubblico ha assistito ad una sessione di agopuntura e di moxibustione, pratica incentrata sull’applicazione prolungata di calore su punti specifici del corpo tramite dei bastoncini di artemisia.

Spesso abbreviata in Mtc, la medicina tradizionale cinese è una disciplina olistica molto diversa dalle nostre concezioni culturali, ma nondimeno capace di destare interesse anche nel mondo Occidentale. Essa si basa su diversi principi cardine: il Qi, il Tao, il rapporto tra Ying e Yang, i cinque elementi con le relative fasi e i meridiani. Tutti questi fattori sono in correlazione tra loro e lo stato di malattia proviene dalla perturbazione dell’equilibrio energetico. La medicina tradizionale cinese nasce in ambito rurale e popolare. Solo nel corso del tempo si contamina con varie filosofie come il taoismo e il confucianesimo. Le pratiche più famose della Mtc sono la farmacologia cinese, l’agopuntura, il massaggio e la ginnastica medica, nelle forme note come Qi gong e Tai chi chuan.

L’obiettivo principale della medicina tradizionale cinese è permettere all’uomo di raggiungere il benessere fisico e psicologico, considerati come un’unità fondamentale. I suoi benefici sono rintracciabili in una corretta alimentazione e in diete bilanciate, nelle terapie antistress e antietà, nell’esercizio fisico e nel rispetto dei cicli stagionali. In passato, questa enorme collezione di pratiche mediche ha subito il peso di traduzioni errate e di una considerazione sbagliata da parte dell’Occidente, che lo considerava quasi magico.