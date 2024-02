CMG festeggia il successo del Festival delle Lanterne e lancia un nuova piattaforma di e-commerce

Anche nel 2024 il Gala del Festival delle Lanterne si è rivelato un enorme successo mediatico. L’evento prodotto e trasmesso da China Media Group (CMG) ha suscitato discussioni e ricevuto apprezzamento sui social media, dove i post relativi alla celebrazione sono stato visualizzati per un totale di 2,99 miliardi di volte.

Un numero straordinario, a cui si aggiungono anche i 140 argomenti legati al Gala saliti ai primi posti nella classifica delle ricerche in rete. Per quanto riguarda il pubblico che ha assistito all’evento, la trasmissione in diretta crossmediale iniziata alle 8.00 di domenica 25 febbraio è stata vista da 353 milioni di persone, a cui se ne sono aggiunti altri 184 milioni sui nuovi media. Altri 169 milioni di spettatori hanno seguito il Gala alla televisione. Tutte cifre superiori all’anno scorso. Ma il Gala non è stato un successo solo in Cina. La CGTN ha pubblicato 1.210 storie in 68 lingue diverse, che hanno ricevuto 170 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. L’evento ha però un posto speciale nel cuore dei cittadini della Repubblica popolare e sin dalla sua prima trasmissione nel 1985 ha accompagnato le riunioni di famiglia del popolo cinese

Proprio in occasione del Festival delle Lanterne, celebrato sabato 24 febbraio, China Media Group ha lanciato una nuova piattaforma online dove saranno proposti beni di consumo prodotti nel Paese. Essa utilizza la tecnologia "5G+4K/8K+AI" per mostrare articoli cinesi di uso comune, servendosi anche di tecnologie avanzate come gallerie online, esperienze interattive e realtà virtuale per promuovere i marchi.

Il presidente di CMG, Shen Haixiong, ha partecipato alla cerimonia di lancio e ha svelato la nuova piattaforma insieme ad altri ospiti. "La crescente popolarità dei marchi nazionali dimostra la crescente qualità dei prodotti made-in-China", ha dichiarato Peng Jianming, membro del Comitato editoriale di China Media Group. “CMG lancerà una serie di campagne multimediali per promuovere i marchi nazionali e aumentare il consumo dei prodotti nazionali”. Più di una dozzina di produttori locali hanno raccontato la loro esperienza durante l’evento mentre i rappresentanti di Pechino, Liaoning e Jiangxi hanno mostrato i prodotti delle loro regioni. L’e-commerce è diventato una parte fondamentale dello shopping dei consumatori della Repubblica popolare, anche per quanto riguarda i prodotti alimentari. Nel periodo della Festa di Primavera, per esempio, molti store online hanno dato il via a campagne di acquisti non-stop e i servizi di consegna hanno garantito il delivery di merci fresche