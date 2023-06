Rivolta alla Cnn, il Ceo si dimette: "Troppo centrista"

Dimissioni imminenti per Chris Licht, presidente e amministratore delegato della Cnn da maggio 2022. Voluto alla guida dell'emittente da David Zaslav, Ceo di Warner Bros, Licht si era presentato al pubblico e ai suoi dipendenti lo scorso anno annunciando una svolta epocale dopo l'era di Jeff Zucker, rinunciando a quell'approccio pregiudiziale e fazioso nei confronti dell'ex presidente Donald Trump che aveva caratterizzato la linea editoriale della Cnn fino a quel momento, con l'obiettivo di recuperare la fiducia dei repubblicani moderati e del pubblico indipendente. Una svolta "centrista" e rigorosamente "basata sui fatti", che, tuttavia, non ha convinto gran parte dei giornalisti dell'emittente Usa. Un lungo articolo pubblicato da The Atlantic ha infatti svelato, nei giorni scorsi, il clima - pessimo - che si respira nell'azienda da quando Licht ha assunto l'incarico. Come confermato dalla stessa Cnn, l'era di Licht è già giunta al capolinea.

Perché la redazione si è ribellata

In un'America caratterizzata da un'opinione pubblica sempre più polarizzata, la scelta di Licht si è rivelata perdente. A un anno da quando ha assunto la guida della Cnn, infatti, gli ascolti sono ai minimi storici e come spiega proprio The Atlantic, il morale dei giornalisti e della redazione è sotto le scarpe. Licht aveva accettato il lavoro con l'obiettivo, ambizioso, di riablitare non solo la Cnn ma tutto il settore dell'informazione e dei media tradizionali, fino ad autoproclamarsi salvatore del giornalismo a stelle e strisce. Ma in 12 mesi Licht ha perso la fiducia della sua redazione e non ha recuperato quel pubblico che sperava di riconquistare.

Il Ceo è è stato accusato, in particolare, per aver permesso a Trump di tornare a parlare sull'emittente in occasione del dibattito televisivo nel quale l'ex presidente si è scontrato con la giornalista Kaitlan Collins, il giorno dopo la condanna per abusi sessuali e diffamazione, davanti a una platea di 400 elettori repubblicani. Uno show in piena regola, quello del tycoon, che ha fatto infuriare non solo i giornalisti della Cnn ma anche l'opinione pubblica progressista, che dopo l'assalto a Capitol Hill ha sposato una linea dura nei confronti dell'ex presidente repubblicano. Il ragionamento di Licht è stato diverso: perché oscurare e censurare un legittimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti?

La rivolta contro il nuovo Ceo della Cnn