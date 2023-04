"Matrimonio saltato". Rupert Murdoch ha già lasciato la fidanzata

Neppure il tempo di annunciare il matrimonio, che il fidanzamento è già saltato. " Colpa della religione ", riferisce la rivista Vanity Fair Us, anticipando in esclusiva la prematura fine della relazione tra Rupert Murdoch e la conduttrice radiofonica Ann Lesley Smith. Il portavoce dell'imprenditore americano non commenta le indiscrezioni, ma le partecipazioni - a quanto pare - sono state già stracciate.

Solo due settimane fa il magnate dei media, 92 anni, aveva annunciato il suo fidanzamento con la 66enne conosciuta lo scorso autunno a Bel Air, nella sua residenza in occasione di una festa. Il feeling tra i due sarebbe stato immediato tanto da fare accelerare i tempi della relazione: prima vacanza insieme alle Barbados sotto l'occhio dei paparazzi a gennaio, fidanzamento ufficiale a marzo con tanto di intervista di coppia sul New York Times e nozze programmate per l'estate. Ma l'idillio, secondo la stampa americana, è durato poco e l'addio si sarebbe consumato negli scorsi giorni.

I motivi della rottura

" Hanno bruscamente annullato il loro fidanzamento ", riferisce Vanity Fair, che spiega cosa sarebbe successo tra il magnate e la nuova compagna: " Una fonte vicina a Murdoch ha affermato che era diventato sempre più a disagio con le opinioni evangeliche esplicite di Smith ". Nel passato di Ann Lesley Smith c'è una storia difficile fatta di abusi e violenze, che l'hanno spinta ad avvicinarsi alla chiesa evangelica, tanto da farla diventare cappellano volontario della polizia di San Francisco. " Quando lasci che il Signore prenda il controllo della tua vita, puoi farcela. Dalle rovine puoi alzarti e lasciare che l'olio della sua unzione sia tutto su di te ", aveva dichiarato alla CBN e proprio questa sua profonda devozione l'avrebbe portata alla rottura con il magnate.

L'anello e le nozze saltate

Per Rupert Murdoch quelle con Ann Lesley sarebbero state le quinte nozze, dopo la separazione dalla quarta moglie avvenuta nel giugno 2022. " Non vediamo l'ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita ", aveva dichiarato il magnate al New York Post poche settimane fa, annunciando le nozze con la Smith. Tutto sembrava portare verso l'altare. L'imprenditore stava trattando l'acquisto di una proprietà da 30 milioni di dollari a Central Park South, dove vivere con la Smith e le aveva appena regalato un anello di fidanzamento con un diamante di ben undici carati, che si diceva valesse più di 2,5 milioni di dollari. Nulla faceva presagire l'amaro epilogo, che ha portato all'annullamento del matrimonio anche se la conferma ufficiale non è ancora arrivata.