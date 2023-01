Rupert Murdoch folgorato da Ann-Lesley. Chi è la nuova fidanzata del magnate dell'editoria

Dopo quattro matrimoni falliti alle spalle, Rupert Murdoch ci riprova. L'editore australiano, 91 anni, una delle figure più importanti dell'editoria internazionale, si sarebbe innamorato della musicista Ann-Lesley Smith. Le foto della recente fuga d'amore alle Barbados sono state pubblicate dal Daily Mail e ciò che appare evidente a molti è che la donna, 66 anni e vedova del cantante country americano Chester Smith, è la copia dell'ex moglie di Murdoch, Jerry Hall, dalla quale ha divorziato solo pochi mesi fa.

Lo scorso giugno i tabloid inglesi avevano annunciato la crisi coniugale tra il magnate di Fox e Sky e l'attrice, ex moglie di Mick Jagger. Dopo soli sei anni di matrimonio, la coppia si era detta addio ufficialmente lo scorso settembre, firmando i documenti di divorzio. Il quarto dopo gli addii a Patricia Booker, Anna Torv e Wendi Deng, che lo Squalo - così è soprannominato l'editore - ipotizzò essere una spia della Cina. A sorpresa, due mesi dopo la separazione dalla Hall, Rupert Murdoch ha incontrato Ann-Lesley Smith, musicista e conduttrice radiofonica, e da allora la coppia non si è più lasciata.

L'editore l'ha invitata nella sua casa di Mayfair a Londra per le festività natalizie e pochi giorni fa insieme sono volati alle Barbados per concedersi una vacanza al caldo, ospiti del barone Antony Bamford, uno degli imprenditori più influenti del Regno Unito. Nonostante i venticinque anni di differenza, Rupert Murdoch e Ann-Lesley Smith sembrano essere molto affiatati a giudicare dalle foto pubblicate dalla stampa inglese, nelle quali la 66enne e l'editore passeggiano mano nella mano sulla spiaggia caraibica.