Il colpo di fulmine e le nozze: Rupert Murdoch si sposa a 92 anni

Ann Lesley, 66 anni, igienista dentale con un passato burrascoso sarà la nuova signora Murdoch. Il magnate della televisione ha deciso di sposare l'attuale fidanzata, conosciuta lo scorso settembre, e le nozze sono già state programmate per questa estate. " Lui sembra essere molto felice ", avevano detto fonti vicine a Rupert Murdoch pochi mesi fa, quando la coppia era stata paparazzata per la prima volta insieme in vacanza alle Barbados e il matrimonio è sembrato essere il giusto epilogo per il multimiliardario.

L'incontro fatale a Bel Air

Fresco di divorzio dall'ex moglie, dalla quale si è separato nel giugno 2022, Rupert Murdoch ha conosciuto la fidanzata a un evento in una delle sue proprietà, il vigneto Moraga, a Bel Air, in California. Il magnate avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Ann Lesley Smith, ex igienista dentale e attuale conduttrice radiofonica con la passione per la musica. " L'anno scorso c'erano duecento persone nella mia vigna, l'ho incontrata e abbiamo parlato un pò. Due settimane dopo l'ho chiamata", ha confessato Murdoch al NY Post, il primo a intervistare la coppia. "Per entrambi è un dono di Dio. Sono vedova da 14 anni. Come Rupert, mio marito era un uomo d'affari. Ha lavorato per giornali locali, ha fatto crescere emittenti radiofoniche e televisive e ha contribuito a promuovere Univision. Quindi parlo la lingua di Rupert. Condividiamo le stesse idee ", ha aggiunto la 66enne.

Il passato difficile di Ann Lesley

Secondo la stampa americana, nonostante i quattro matrimoni falliti alle spalle, Murdoch è pronto a " trascorrere la seconda metà della vita " con Ann al suo fianco. Quello della 66enne è un passato difficile e tormentato. Gli abusi del marito, le violenze e la povertà. " Mi chiudeva fuori di casa: mi ha abusato fisicamente, mentalmente, emotivamente ", ha raccontato e lei per rinascere si avvicinò alla chiesa, diventando cappellano volontario della polizia di San Francisco. Vedova del cantante country Chester Smith, oggi Ann è pronta a cominciare una nuova vita accanto al magnate vivendo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Le quinte nozze di Rupert Murdoch

Quelle che si celebreranno in estate saranno le quinte nozze per Murdoch. Nel 1956 sposò Patricia Booker, una hostess australiana, dalla quale divorziò pochi anni dopo. Ben più duraturo (trent'anni) il secondo matrimonio con la giornalista Anne Mann dalla quale divorziò nel 1999. Nello stesso anno conobbe Wendi Deng, che sposò subito e con la quale rimase fino al 2013. L'ultima moglie, l'ex modella Jerry Hall, sembrava essere quella giusta ma dopo sei anni dal "sì" la coppia ha deciso di separarsi.