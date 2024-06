Danni alla tomba dell'attore Roger Moore: distrutto lo stemma e rubata la mini Volvo 1800S de "Il Santo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo stemma di famiglia distrutto e buttato e un modellino Volvo 1800 S che l'attore inglese guidava nella serie cult "Il Santo". È questo il risultato della profanazione della tomba dell'attore inglese Roger Moore, celebre per avere interpretato l'agente 007 James Bond in ben sette pellicole della saga. La sepoltura di Moore è stata saccheggiata nel Principato di Monaco negli scorsi giorni. Ad accorgersene è stato un fan dell'attore, che aveva già fatto visita alla tomba in precedenza e ha notato la sparizione di alcuni oggetti.

L'uomo si è recato nel piccolo cimitero esclusivo a La Colle, Monaco, e ha fatto la macabra scoperta: lo stemma della famiglia Moore era stato rimosso dalla lapide così come la replica in miniatura dell'Aston Martin, che Moore aveva guidato in alcuni film della serie 007 come "Vivi e lascia vivere", "La spia che mi amava". La notizia è stata riportata in esclusiva dal sito americano TMZ, che ha raccolto la testimonianza fotografica della profanazione e la notizia ha fatto il giro del mondo, ma è stata smentita dalle autorità locali, che hanno saputo dell'accaduto attraverso i media stranieri.

Inizialmente TMZ aveva rivelato che la polizia monegasca stava indagando sull'accaduto attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del cimitero, ma nelle scorse ore il quotidiano Monaco-Matin ha fatto sapere che la "targa con lo stemma della famiglia Moore è stata trovata rotta dopo che si era staccata". Le autorità monegasche si sarebbero recate sul posto con un marmista e avrebbero ritrovato lo stemma danneggiato poco lontano dalla tomba di Moore. Sparito invece il modellino che si trovava sulla tomba, non la replica della Aston Martin usata durante le riprese di alcune pellicole di 007 - come rivelato in un primo momento da TMZ - bensì la Volvo 1800 S che l'attore inglese guidava nella serie cult "Il Santo".

La famiglia di Roger Moore, come riferito dal sito di informazioni Monaco Life, è rimasta però profondamente colpita da quanto accaduto a Monaco. "Per noi come famiglia è orribile", ha dichiarato Christian, il figlio più piccolo di Roger Moore e della terza moglie Luisa Mattioli: "Siamo devastati e ci rattrista che qualcuno possa disturbare il luogo di riposo di qualcuno come Roger".

Christian Moore ha fatto sapere che la targa sarà riparata e riposizionata sulla lapide del padre e ha affermato che il Cimitero di Monaco si è dimostrato "estremamente disponibile" nell'eseguire le riparazioni necessarie.