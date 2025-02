Eletto il Segretario Generale dei COE Carlo Mornati

Carlo Mornati il nuovo Segretario Generale dei Comitati Olimpici Europei

È Carlo Mornati il nuovo Segretario Generale dei Comitati Olimpici Europei. Il dirigente italiano, attuale Segretario Generale del CONI, è stato eletto oggi nel corso della 54a Assemblea generale dei COE in corso a Francoforte, in Germania. Mornati era l’unico candidato a sostituire il connazionale Raffaele Pagnozzi, che lascia la carica dopo 19 anni e una lunga e brillante carriera dirigenziale che l’ha visto anche Segretario Generale del CONI.

Chi è Mornati

Medaglia d'argento nel quattro senza ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 e campione mondiale di canottaggio, il neo segretario è stato eletto all'unanimità nell’ambito del rinnovo del Comitato Esecutivo dei COE che ha confermato alla Presidenza il greco Spyros Capralos, candidato unico, così come la Vice Presidente Daina Gudzinevičiūtė e il Tesoriere Peter Mennel.

Gli altri nomi eletti

Eletti nell'Esecutivo anche Mihai Covaliu (ROU), Liney Rut Halldorsdottir (ISL), Danka Bartekova (SVK), Victoria Cabezas (ESP), Annamarie Phelps (GBR), Jean Michel Saive (BEL), Franjo Bobinac (SLO), Thomas Weikert (GER), Emma Terho (FIN), Zlatko Matesa (CRO), Jose Manuel Araujo (POR) e Anneke Van Zanen-Nieberg (NED).

All’Assemblea, a cui è intervenuto il Presidente uscente del CIO, Thomas Bach, è presente il Presidente del CONI e membro CIO, Giovanni Malagò - che aggiornerà i rappresentanti dei comitati europei sull'organizzazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 - e una delegazione della Preparazione Olimpica del CONI.

I ringraziamenti

Mornati ha ringraziato il Presidente Malagò per il supporto offerto alla sua candidatura e Pagnozzi per il lavoro svolto in questi anni.

Sento una grande responsabilità per questa elezione e ringrazio tutti i Comitati che mi hanno votato. Lavorerò duramente per lo sviluppo dei COE

Il neo Segretario, che nel suo intervento ha ricordato le sue 13 esperienze olimpiche vissute prima da atleta e poi in vari ruoli tra cui quello di Capo Missione dell'Italia, ha aggiunto: "".