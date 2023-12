Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. Chi sono gli altri "Paperoni" del globo

Non siamo a Paperopoli, eppure con la quantità di denaro guadagnato dagli uomini più ricchi del mondo nel 2023, si potrebbero costruire più di un deposito e nuotare nell'oro proprio come lo Zio Paperone dei fumetti. Nella classifica di fine anno dei 500 uomini più ricchi del mondo, ad ottenere il primo posto è Elon Musk che nel 2023 ha guadagnato 95 miliardi di dollari, strappando a Bernard Arnault il titolo di più ricco del globo.

Fortune aumentate esponenzialmente

Giusto per fare una mano di conti, i 500 uomini più ricchi del mondo hanno visto in totale aumentare le loro già sostanziose fortune, di altri 1500 miliardi di dollari recuperando del tutto e anche con un bel margine, i 1400 miliardi di dollari persi lo scorso anno.

I più fortunati

Secondo l'agenzia Bloomberg, i più fortunati sono stati i miliardari tech, che hanno visto in totale aumentare la loro ricchezza del 48% grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale come OpenAI (un laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale costituito dalla società no-profit OpenAI, Inc. e dalla sua sussidiaria for-profit OpenAI, L.P che hanno l'obiettivo di promuovere e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole in modo che l'umanità possa trarne beneficio, ndr) e il suo amministratore delegato Sam Altamn diventati nomi molto conosciuti per milioni di persone.

Il più bravo di tutti quest'anno è stato ancora una volta Elon Musk che ha riconquistato il titolo del più ricco portandolo via al re del lusso Bernard Arnault. La sua fortuna è aumentata 95,4 miliardi nonostante il suo operato non sia stato apprezzato proprio da tutti. Anche Jeff Bezos ha visto la sua fortuna aumentare di oltre 70 miliardi ed è in corsa insieme ad Arnault per il secondo posto della classifica dei più ricchi.

Una delle poche donne

Niente male anche per Mark Zuckerberg proprietario di Meta che nel 2023 si è arricchito di altri 80 miliardi di dollari. Nella classifica anche una donna in corsa per la top ten, si tratta dell'ereditiera di L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, diventata, secondo il Bloomberg Billionaire Index, la prima donna ad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro), affermandosi come la dodicesima persona più ricca del mondo. La sua fortuna è aumentata nel 2023 del 40%, quando le azioni di L’Oréal hanno raggiunto livelli record.

Tra i super ricchi, c’è anche il cinese Changpeng Zhao, 46enne fondatore di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, che a novembre si è dichiarato colpevole di riciclaggio e violazione delle sanzioni Usa. Ha accettato di dimettersi da ceo e pagare personalmente una multa di 50 milioni di dollari oltre ai 4,3 miliardi di dollari che Binance dovrà sborsare. Tuttavia, la ripresa nel 2023 delle criptovalute ha incrementato la sua ricchezza di quasi 25 miliardi di dollari anche se potrebbe finire in prigione nel 2024.

C'è però anche chi ha perso

Anche se le sue "lacrime" sono sempre a svariati zero, il miliardario indiano Gautam Adani ha perso 21 miliardi di dollari solo il 27 gennaio 2023 – e 37,3 miliardi di dollari nell’intero anno – dopo che la società di vendita allo scoperto Hindenburg Research ha fatto crollare il valore del Gruppo Adani. Nessun timore per lui, il suo patrimonio continua ad essere sempre ad 11 cifre.