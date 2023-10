Giornata Internazionale del caffè, quali sono le migliori miscele italiane

Il caffè è inevitabilmente la bevanda più amata dagli italiani. Ad essa il primo Ottobre è dedicata la sua Giornata Internazionale. Questa ricorrenza è istituita dal 2015 dall’ICO (International Coffee Organization) con l’obiettivo di far conoscere il lavoro delle tante persone, dai coltivatori ai baristi, che ogni giorno lavorano per farci trovare in tazza un prodotto di qualità.

Il tema di questo anno è il diritto a un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro. Questa bevanda ci accompagna nel corso della giornata sin dal mattino. Caratterizza i nostri momenti di relax e convivialità con amici e colleghi. Ecco perché quello di incontrarsi per prenderne uno insieme è ormai un rituale consolidato per tutti gli italiani che non possono fare a meno di esso, anche all’estero.

La miscela perfetta è quella cremosa, dal gusto deciso in grado di infondere energia. Molti sono i produttori in Italia, soprattutto localizzati nella regione Campania dove famigerato è il culto di questa bevanda. Quello della sua produzione In Italia è infatti un settore molto competitivo. Nella nostra penisola si segnalano, oltre 900 imprese sparse su tutte le regioni d’Italia, da Nord a Sud. Ognuno ha la sua storia e la sua miscela dalle specifiche caratteristiche

Ecco secondo Cookist.it la lista dei cinque caffè più buoni e venduti in Italia anche su Amazon che hanno alle spalle tradizioni intramontabili:

- Borbone, la sua miscela nasce a Napoli in onore del re Carlo III di Borbone. Si narra che il re durante una sosta prima dell’attacco agli austriaci per liberare la città di Napoli nel 1734, alle porte della città abbia assaggiato per la prima volta il caffè e ne sia letteralmente innamorato. Circa 263 anni dopo, dall'iniziativa di Massimo Renda, è nato il Caffè Borbone. Di questo marchio nota è la Miscela Ciao Venezia, morbida e ricca di sfumature, generosa di profumi e aromi e dalle piacevoli acidità mai invadenti che le conferiscono un carattere unico, come la città da cui prende il nome;

- Vergnano 1882, torrefazione di caffè basata sulla tradizione antica di Domenico Vergnano a Chieri in Piemonte. Partendo dall’attività di una piccola drogheria ha diffuso la sua miscela in tutto il mondo. Oggi le sedi del Caffè Vergnano sono circa 130. Il suo Caffè 100% Arabica è quello più amato per il suo sapore delicato e di media intensità, dalla corposità morbida e rotonda;

- Pellini, di proprietà della famiglia Pellini che nel 1922 in Veneto ha fondato la storica azienda produttrice di caffè. La qualità di questo caffè è rinomata. Il merito è dell’attenta selezione dei chicchi che sono alla base di un processo di lavorazione compiuto ad hoc. In particolare si cita l’Espresso Bar Miscela di Caffè in Grani n°8 che è una miscela corposa composta da Arabica e Robusta che le conferiscono il sapore simile a quello dell’espresso del bar;

- Passalacqua, l'azienda produttrice è localizzata a Napoli in Piazza Dante sin dalle due origini risalenti al secondo dopoguerra. Alla base di questo caffè vi sono miscele dal sapore deciso e di carattere. Il merito è dei lunghi tempi di tostatura dei chicchi che sono di alta qualità e che presentano un basso contenuto di acidità. Ciò conferisce alla miscela stessa un sapore non troppo amaro. Simbolo di questo caffè è l’indiano pellerossa che ormai è parte della tradizione partenopea;

- Illy , ideato da Francesco Illy, uomo curioso e intraprendente, molto affascinato dalle innovazioni tecnologiche. È noto per essere stato l’ideatore della Iletta considerata la nonna delle macchine pressurizzate. Tra le miscele più amate di questo marchio storico non si può non citare Iperespresso Illy Arabica Selection Brasile, una miscela 100% Arabica, dalle note intense di caramello, dolci e calde. I chicchi provengono dagli altopiani sud-orientali del Brasile, dove le condizioni climatiche di questa particolare zona consentono alle piantagioni di caffè di crescere rigogliose.